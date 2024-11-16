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16.11.2024  18:00   Дмитро Колонєй

На Харківщині українські захисники присікли намагання окупантів просунутися

Оперативна ситуація по Харківщині на вечір 16 листопада 2024 року від Генштабу ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація.
 
 
  • На Харківському напрямку російські терористи поблизу Вовчанська та Стрілечої чотири рази намагались проводити наступальні дії, дві атаки вже відбито.  
 
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  • На Куп’янському напрямку ворог вісім разів атакував наші позиції. Українські захисники відбивали ворожі штурми поблизу населених пунктів Піщане, Колісниківка, Кругляківка, Загризове.  
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Сили оборони відбили 26 штурмів росіян поблизу п'яти селищ Харківщини.
 
Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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