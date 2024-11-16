Сили оборони відбили 26 штурмів росіян поблизу п'яти селищ Харківщини

Оперативна ситуація по Харківщині на 16 листопада 2024 року від Генштабу ЗСУ.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про результати розслідування парламентсьої комісії щодо діяльністі ТЦК та СП та що пропонує Верховна Рада України.
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Зірки радять уникати великих справ і натомість присвятити день відпочинку. Це допоможе зберегти енергію для більш ефективної роботи завтра.
У Харкові 17 листопада хмари, що з'являться вранці, протримаються до вечора, але до того часу вони мають розсіюватися. Опадів не очікується, тож день обіцяє бути сухим і досить ясним наприкінці.
16 листопада в Україні відзначають День працівників радіо, телебачення та зв'язку, а привід для цього народився у Харкові.
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