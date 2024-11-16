Сили оборони відбили 26 штурмів росіян поблизу п'яти селищ Харківщини

Зірки радять уникати великих справ і натомість присвятити день відпочинку. Це допоможе зберегти енергію для більш ефективної роботи завтра.

У Харкові 17 листопада хмари, що з'являться вранці, протримаються до вечора, але до того часу вони мають розсіюватися. Опадів не очікується, тож день обіцяє бути сухим і досить ясним наприкінці.