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16.11.2024  08:22   Дмитро Колонєй

Сили оборони відбили 26 штурмів росіян поблизу п'яти селищ Харківщини

Оперативна ситуація по Харківщині на 16 листопада 2024 року від Генштабу ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація.
 
  • На Харківському напрямку ворог дев’ять разів штурмував позиції наших військ в районах населених пунктів Висока Яруга та Вовчанськ.
 
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  • На Куп’янському напрямку за добу відбулося 17 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Колісниківки, Копанок та Надії.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про результати розслідування парламентсьої комісії щодо  діяльністі ТЦК та СП та що пропонує Верховна Рада України.

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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