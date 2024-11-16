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16.11.2024  08:48   Дмитро Колонєй

Харківські вогнеборці врятували чоловіка під час пожежі на Москалівці

Оперативна інформація по Харкову та Харківській області на 16 листопада 2024 року.


Харківські вогнеборці врятували чоловіка під час пожежі на Москалівці
Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом доби з 15 по 16 листопада 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснинили 19 оперативних виїздів, з яких:
 
  • 4 – на ліквідацію пожеж;
  • 7 – на допомогу населенню;
  • 2 – обстеження території після обстрілів;
  • 6 – інші виїзди.
 
За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж спричинених ворожими обстрілами. 
 
Ввечері ворожі війська вдарили по м. Ізюм та селищу Великий Бурлук Куп’янського району. Пожеж не було. Внаслідок влучання пошкоджено складські приміщення, будівлю навчального закладу та інші об’єкти цивільної інфраструктури. Постраждалих немає. 
 
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О 20:08 виникла побутова пожежа в житловому 9-типоверховому будинку на вулиці Москалівська Основ’янського району міста. Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що в квартирі на другому поверсі горить матрац на площі 2 м кв. Під час проведення розвідки вогнеборці врятували 58-річного чоловіка. Локалізація вогню відбулась об 20:38, ліквідація – о 21:38. Причина загоряння встановлюється. 
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 72 одиниці вибухонебезпечних предметів.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Сили оборони відбили 26 штурмів росіян поблизу п'яти селищ Харківщини.
 
Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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