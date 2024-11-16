16.11.2024 09:10 Дмитро Колонєй

Дякую за вашу невпинну клопітку працю та захист України на інформаційному фронті - Ігор Терехов

Привітання мера Харкова Ігоря Терехова з Днем працівників радіо, телебачення та зв'язку України



Дякую за вашу невпинну клопітку працю та захист України на інформаційному фронті - Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов звернувся із вітальним словом до телевізійників, радійників та зв'язківців:

«Ваша робота - це не просто професія, а справжня місія, завданням якої є боротьба за правду та справедливість. Особливого значення вона набула зараз, у воєнні часи, коли ворог створює перешкоди для комунікації українців, використовує дезінформацію та ІПСО як зброю. Ви долаєте технологічні та людські виклики, часто наражаючи себе на небезпеку, адже кожен сигнал, кожне попередження, кожна інформація може врятувати чиєсь життя.

Дякую за вашу невпинну клопітку працю та захист України на інформаційному фронті! Бажаю творчого натхнення, сили духу, безпеки та миру!».