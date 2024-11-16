16.11.2024 09:44

На Харківщині ворог обстріляв бригаду екстреної медичної допомоги

Оперативна ситуація по Харківщині на 16 листопада 2024 року від ХОВА.

21:14 Куп'янський р-н, Велокобурлуцька ТГ, с. Великий Бурлук. Внаслідок обстрілу частково зруйновано будівлю ліцею, суду. Пошкоджено скління вікон в трьох багатоквартирних двоповерхових житлових будинках, скління вікон лікарні, сільради.

20:30 Ізюмський р-н, Ізюмська ТГ, м. Ізюм. Внаслідок обстрілу зруйновано складські приміщення підприємства, пошкоджено фасади, вікна та двері приватних будинків.

Бригада екстреної медичної допомоги втрапила під ворожий мінометний обстріл у Золочівській громаді. Бригада та автівка не постраждали.

На Харківському напрямку противник намагався штурмувати наші позиції біля Вовчанська та Високої Яруги. Сім атак відбито силами оборони, триває два боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії біля Колісниківки, Копанок та Надії. Чотирнадцять боїв завершено, один – ще триває.

За добу евакуйовано з Куп’янського та Борівського напрямків 71 людину.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про врятування харківським вогнеборцями чоловіка під час пожежі на Москалівці та відбиття ЗСУ майже тридцяти атак загарбників.