На Харківському напрямку росіяни майже 400 разів обстріляли позиції ЗСУ

Оперативна обстановка на Харківському напрямку на 16 листопада 2024 року від ОТУ «Харків».
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Зірки радять уникати великих справ і натомість присвятити день відпочинку. Це допоможе зберегти енергію для більш ефективної роботи завтра.
У Харкові 17 листопада хмари, що з'являться вранці, протримаються до вечора, але до того часу вони мають розсіюватися. Опадів не очікується, тож день обіцяє бути сухим і досить ясним наприкінці.
16 листопада в Україні відзначають День працівників радіо, телебачення та зв'язку, а привід для цього народився у Харкові.
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