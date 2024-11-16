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16.11.2024  10:23   Дмитро Колонєй

На Харківському напрямку росіяни майже 400 разів обстріляли позиції ЗСУ

Оперативна обстановка на Харківському напрямку на 16 листопада 2024 року від ОТУ «Харків».

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом минулої доби ворог дев’ять разів штурмував позиції наших військ в районах населених пунктів Висока Яруга та Вовчанськ.
Російські окупанти
  • завдали 1 авіаудар із використанням 1 КАБу,
  • нанесли 39 ударів дронами-камікадзе.
  • здійснили 384 обстріли позицій захисників України.
 
Сили оборони адекватно реагують на дії противника:
  • вбили 30 інтервентів
  • поранили 64 загарбника.
ЗСУ знищили та пошкодили:
  • 4 автомобілі,
  • 5 одиниць спецтехніки,
  • 17 БпЛА.
  • 16 укриттів для особового складу,
  • 1 пункт стартовий майданчик запуску БпЛА.
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про врятування харківським вогнеборцями чоловіка під час пожежі на Москалівці та відбиття ЗСУ майже тридцяти атак загарбників.
 
Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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