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16.11.2024  11:23   

Харківські патрульні врятували самогубцю

Харківські правоохоронці завадили чоловіку зробити непоправне.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, днями на лінію 102 надійшло повідомлення про спробу самогубства в Київському районі міста. На місці виявилося, що на краю балкона квартири на третьому поверсі громадянин хотів вкоротити собі віку.
 
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Інспектори Єгор Савельєв та Максим Криворучкін швидко піднялися до потрібної квартири, а Артем Трушкоков з вулиці налагодив діалог із чоловіком. Двері квартири були відчинені, тож наші патрульні непомітно скоротили дистанцію та зупинили чоловіка, перш ніж він вчинив непоправне.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як харківські патрульні врятували чоловіка, який намагався вбити себе ножем та сокирою.
 
Тэги:  допомога, самогубця, харків
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