28.07.2023 17:00 Дмитро Колонєй

Харківські патрульні врятували чоловіка, який намагався вбити себе ножем та сокирою

Харківські патрульні врятували ще одне життя.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Патрульну поліцію, харківським правоохоронцям Тарасу Березному та Олексію Карпенко стало відомо, що син мешканця Харкова наносить собі поранення та погрожує покінчити життя самогубством.

Напарники повідомили про подію в радіоефір та вирушили на виклик. До них на підмогу прибув екіпаж ТОРівців: Олександр Вітченко, Олексій Жигачов, Юлія Сотнік та Микола Заіка.

На місці патрульні виявили чоловіка з ножем та сокирою в руках, який вже мав значні порізи в області шиї та рук, однак не давав можливості йому допомогти, погрожуючи оточуючим.

Патрульним вдалось встановити з ним контакт та відвернути його увагу. За першої ж нагоди охоронці порядку затримали чоловіка.

Поліцейські негайно надавали громадянину домедичну допомогу: тампонували рану на шиї та зупиняли кровотечу.

До приїзду медиків поліцейські контролювали стан чоловіка. Надалі його ушпиталили.

Дякуємо патрульним за професійні дії та чергове врятоване життя!