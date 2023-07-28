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28.07.2023  17:00   Дмитро Колонєй

Харківські патрульні врятували чоловіка, який намагався вбити себе ножем та сокирою

Харківські патрульні врятували ще одне життя.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію, харківським правоохоронцям Тарасу Березному та Олексію Карпенко  стало відомо, що син мешканця Харкова наносить собі поранення та погрожує покінчити життя самогубством.
 
Напарники повідомили про подію в радіоефір та вирушили на виклик. До них на підмогу прибув екіпаж ТОРівців: Олександр Вітченко, Олексій Жигачов, Юлія Сотнік та Микола Заіка.
 
На місці патрульні виявили чоловіка з ножем та сокирою в руках, який вже мав значні порізи в області шиї та рук, однак не давав можливості йому допомогти, погрожуючи оточуючим.
 
Патрульним вдалось встановити з ним контакт та відвернути його увагу. За першої ж нагоди охоронці порядку затримали чоловіка.
 
 
Поліцейські негайно надавали громадянину домедичну допомогу:  тампонували рану на шиї та зупиняли кровотечу.
 
До приїзду медиків поліцейські контролювали стан чоловіка. Надалі його ушпиталили.
 
Дякуємо патрульним за професійні дії та чергове врятоване життя!
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що патрульні врятувала життя врятували самогубця, який вже лежав у калюжі крові.

 

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  допомога, самогубця, харків
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