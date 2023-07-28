У Харкові змінить маршрут руху трамвай

Чому та коли буде змінено рух транспорту проінформували в Департаменті інфраструктури Харкова.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що маршрут двох харківських автобусів змінено до кінця літа.
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Хороший день, щоб упорядкувати рахунки і проаналізувати свої витрати, однак він зовсім не підходить для переговорів про зарплату або великих покупок і вкладень.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується дощ, вдень і ввечері - дощ із грозою.
28 липня Україна відзначає День Української Державності.
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