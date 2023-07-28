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28.07.2023  16:45   Дмитро Колонєй

У Харкові змінить маршрут руху трамвай

Чому та коли буде змінено рух транспорту проінформували в Департаменті інфраструктури Харкова.


У Харкові змінить маршрут руху трамвай
Як повідояляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент інфораструктури, з 9:00 до 16:00 29 липня 2023 року, через ремонт трамвайної колії буде припинений рух трамваїв на вулиці Полтавський Шлях, на ділянці від вул. Євгена Котляра до розворотного кола «Залютине».
 

Трамвай №3 курсуватиме так:

 
  • розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Південний вокзал».

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що маршрут двох харківських автобусів змінено до кінця літа.

Источник:   Міськрада
 Тэги:  маршрут, трамвай, харьков
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