28.07.2023 16:09 Дмитро Колонєй

Нічне пограбування АЗС на Харківщині: нетверезому водію та любителю пива загрожує 10 років за гратами

На Харківщині поліцейські затримали чоловіка за погарбування.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, 27 липня 2023 року о 03.54 ізюмським правоохоронцям стало відомо про пограбування на балаклійській АЗС. Касир станції поінофрмував, що нетверезий чоловік самовільно заволодів пивом з холодильнику АЗС

Поліцейські розшукали 25-річного чоловіка, який, керував автівкою у неверезому стані, а потім скоів злочин на станції. На нього склали адмінпротокол про керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння. А також відкрили кримінальну справу про грабіж за фактом відкритого заволодіння чужим майном, вчиненого в умовах воєнного стану.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.