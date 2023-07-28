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28.07.2023  16:09   Дмитро Колонєй

Нічне пограбування АЗС на Харківщині: нетверезому водію та любителю пива загрожує 10 років за гратами

На Харківщині поліцейські затримали чоловіка за погарбування.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, 27 липня 2023 року о 03.54  ізюмським правоохоронцям стало відомо про пограбування на балаклійській АЗС. Касир станції поінофрмував, що нетверезий чоловік самовільно заволодів пивом з холодильнику АЗС
  
Поліцейські розшукали 25-річного чоловіка, який, керував автівкою у неверезому стані, а потім  скоів злочин на станції. На нього склали адмінпротокол  про керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння. А також відкрили кримінальну справу про грабіж за фактом відкритого заволодіння чужим майном, вчиненого в умовах воєнного стану.
 
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
 
Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пограбування, кримінал, харків, пиво, азс
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