    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт Маршрут двох харківських автобусів змінено до осені
26.07.2023  16:37   Дмитро Колонєй

Маршрут двох харківських автобусів змінено до осені

Про подовження заборони руху на Павловому Полі поінформували у харківському Департаменті інфраструктури.


Маршрут двох харківських автобусів змінено до осені
Як повідояляє РЕДПОС, із посиланням на Департамент інфраструктури Харкова, рух транспорту вулицею Отакара Яроша, на ділянці від вул. 23 Серпня до пров. 23 Серпня, не буде відновлений 10 серпня 2023 року. Заборона руху подовжена до 31 серпня. Терміни змінилися у зв’язку з продовженням аварійних робіт з заміни ділянки теплотраси.
 

Автобуси курсують таким чином:

 
  • №20е: ст. м. «Наукова» - пр. Науки - вул. Отакара Яроша - вул. 23 Серпня - вул. Космонавтів - вул. Дерев’янка - вул. Балакірєва - пров. Балакірєва (лікарня швидкої невідкладної допомоги);
  • №77е: пров. Балакірєва (лікарня швидкої невідкладної допомоги) - вул. Балакірєва - вул. Дерев’янка - вул. Космонавтів - вул. 23 Серпня - вул. Клочківська - пр-д 2-й Панасівський - вул. Велика Панасівська - вул. Євгена Котляра (залізничний вокзал).

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  маршрут, автобус, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.07 Дороги та транспорт Ремонт контактної мережі змінить маршрут двох харківських трамваїв 18.07 Дороги та транспорт На Салтівці змінять маршрут три харківські трамваї 17.07 Дороги та транспорт У вівторок харківський трамвай поїде іншим маршрутом
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 