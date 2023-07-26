26.07.2023 16:37 Дмитро Колонєй

Маршрут двох харківських автобусів змінено до осені

Про подовження заборони руху на Павловому Полі поінформували у харківському Департаменті інфраструктури.



Маршрут двох харківських автобусів змінено до осені



Як повідояляє РЕДПОС, із посиланням на Департамент інфраструктури Харкова, рух транспорту вулицею Отакара Яроша, на ділянці від вул. 23 Серпня до пров. 23 Серпня, не буде відновлений 10 серпня 2023 року. Заборона руху подовжена до 31 серпня. Терміни змінилися у зв’язку з продовженням аварійних робіт з заміни ділянки теплотраси.

Автобуси курсують таким чином:

№20е: ст. м. «Наукова» - пр. Науки - вул. Отакара Яроша - вул. 23 Серпня - вул. Космонавтів - вул. Дерев’янка - вул. Балакірєва - пров. Балакірєва (лікарня швидкої невідкладної допомоги);

№77е: пров. Балакірєва (лікарня швидкої невідкладної допомоги) - вул. Балакірєва - вул. Дерев’янка - вул. Космонавтів - вул. 23 Серпня - вул. Клочківська - пр-д 2-й Панасівський - вул. Велика Панасівська - вул. Євгена Котляра (залізничний вокзал).