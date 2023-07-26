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26.07.2023  17:00   Дмитро Колонєй

Чоловік слугував окупантам, а потім переховувався та доносив їм з Харкова

Чекає на суд у Харкові прибічник окупантів.

Судитимуть патрульного при загарбниках, який після деокупації переховувався та доносив їм з Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 52-річний чоловік під час окупації Куп’янська та після неї слугував загарбникам:
 
  • обійняв посаду «в. о. інспектора дорожньо-патрульної служби групи дорожньо-патрульної служби відділу державної інспекції безпеки дорожнього руху Управління внутрішніх справ Тимчасової цивільної адміністрації Харківської області». 
  • перевіряв документи на блокпостах
  • оформлював дорожньо-транспортні пригоди
  • після деокупації Куп‘янська він попросив волонтерів відвезти його до Харкова, а дружину та сина відправив до РФ. 
  • у Харкові чоловік переховувався у квартирі знайомих та підтримував контакт з представниками ворога через «Телеграм», де завуальовано доносив їм про ситуацію у місті. 
 
У квітні 2023 року чоловіку було заочно повідомлено про підозру, а вже на початку липня правоохоронці затримали його в Харкові.
 
У телефоні колаборанта виявлено листування з представниками держави-агресора та проросійський контент. 
 
Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Київському районному суді м. Харкова.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині судитимуть фельдшерку, яка віддала окупантам амбулаторію
 

 

Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  колаборант, зрада, харків
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