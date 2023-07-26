26.07.2023 17:00 Дмитро Колонєй
Чоловік слугував окупантам, а потім переховувався та доносив їм з Харкова
Чекає на суд у Харкові прибічник окупантів.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 52-річний чоловік під час окупації Куп’янська та після неї слугував загарбникам:
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обійняв посаду «в. о. інспектора дорожньо-патрульної служби групи дорожньо-патрульної служби відділу державної інспекції безпеки дорожнього руху Управління внутрішніх справ Тимчасової цивільної адміністрації Харківської області».
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перевіряв документи на блокпостах
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оформлював дорожньо-транспортні пригоди
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після деокупації Куп‘янська він попросив волонтерів відвезти його до Харкова, а дружину та сина відправив до РФ.
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у Харкові чоловік переховувався у квартирі знайомих та підтримував контакт з представниками ворога через «Телеграм», де завуальовано доносив їм про ситуацію у місті.
У квітні 2023 року чоловіку було заочно повідомлено про підозру, а вже на початку липня правоохоронці затримали його в Харкові.
У телефоні колаборанта виявлено листування з представниками держави-агресора та проросійський контент.
Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Київському районному суді м. Харкова.
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