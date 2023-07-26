26.07.2023 10:05 Віталій Хінєвіч

На Харківщині судитимуть фельдшерку, яка віддала окупантам амбулаторію

Аби окупанти почували себе комфортно, жінка організувала для них харчування і безкоштовно надавала їм необхідні лікарські засоби.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 37-річна фельдшерка села Веселе Ізюмського району, маючи проросійські погляди та активно підтримуючи дії держави-агресорки, добровільно надала приміщення амбулаторії для розміщення російських військовослужбовців.

При цьому місцевим мешканцям колаборантка у наданні медичної допомоги відмовляла, а необхідні їм ліки, наявні в амбулаторії, пропонувала купувати у неї.

Також фельдшерка «заробляла» собі привілейоване ставлення від окупантів, повідомляючи їм інформацію про проукраїнськи налаштованих мешканців. Окупанти віддячили своїй поплічниці, дозволивши їй організувати в приміщенні амбулаторії магазин, у якому вона, крім ліків, також продавала продукти харчування та алкогольні напої.

Обвинувачена перебуває під вартою. Її судитимуть у Балаклійському районному суді Харківської області.

Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно з Управлінням СБУ в Харківській області.