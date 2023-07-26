26.07.2023 10:45 Віталій Хінєвіч

У Харківській області колишня працівниця митниці з власної ініціативи пішла працювати на ворогів

За даними слідства, під час окупації м. Куп’янськ жінка пішла на співпрацю з російськими загарбниками.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Жінка була старшим державним інспектором відділу митного оформлення «Вантажний» митного поста «Куп’янськ» Харківської митниці Держмитслужби, проте стала на шлях підтримки рф. Жінка добровільно обійняла посаду «и.о. ведущего специалиста отдела торговли Управления промышленности и торговли ВГА Харьковской области».

Зрадниця здійснювала прийом документації та кореспонденції в окупаційному органі влади та брала участь у проведенні незаконних перевірок місцевих підприємців. Крім того, вона агітувала своїх колег підтримувати дії держави-агресора та переходити на бік ворога.

Нині жінка звільнена з митниці та перебуває у розшуку. Її судитимуть заочно у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі другого СВ ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві.