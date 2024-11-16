16.11.2024 12:03 Дмитро Колонєй

Який радіаційний фон в Харкові та області на 16 листопада

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 15 листопада 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Золочів - 11

Харків - 11

Богодухів - 12

Коломак - 10

Великий Бурлук - 15

Печеніги - 11

Слобожанське - 13

Куп’янськ - 10

Берестин - 11

Лозова - 12

Ізюм - 10

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 15 листопада 2024 року.