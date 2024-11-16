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16.11.2024  12:39   Дмитро Колонєй

У харківському супермаркеті спіймали чоловіка з вкраденим на тисячі гривень

Злодюзі оголосили підозру харківські поліцейські.

Вкрав на тисячі гривень у супермаркеті та попався чоловік: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, харків'янин в одному з супермаркетів міста взяв з полиці чотири блоки сигарет та пройшов з майном повз касову зону, не оплативши товар. На виході із закладу торгівлі його затримала охорона та передала поліції. Загальна сума викраденого майна склала 5 тисяч гривень.
 
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Виявилося, що порушник - раніше не судимий харків’янин 1968 року народження. Йому повідомлено про підозру у скоєнні замаху на крадіжку.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що під Харковом чоловік обікрав колегу.
 
Тэги:  крадіжка, кримінал, харків
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