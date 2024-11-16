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16.11.2024  13:28   Дмитро Колонєй

У Харкові п'яний зловмисник замінував станцію метро

Мешканцю Харкова оголосили підозру.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, раніше судимого 20-річного харків'янина у липні 2024 року не пустили до метро «Історичний музей» через те, що він був нетверезим. Хлопцю це не сподобалось, тому він вирішив «помститись» працівникам метрополітену, попросив у перехожої телефон, щоб звʼязатись зі «102», бо в нього начебто сталось лихо та повідомив поліцію, що станція метро «Історичний музей» замінована.
 
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За вказаною адресою були проведені перевірки та обстеження. Вибухових пристроїв та вибухонебезпечних речовин на станції метро виявлено не було. 
 
Правоохоронці викрили харківʼянина. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує тюремний строк від чотирьох до восьми років.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у харківському супермаркеті спіймали чоловіка з вкраденим на тисячі гривень.
 
Тэги:  кримінал, харків
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