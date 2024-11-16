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16.11.2024  14:02   Дмитро Колонєй

В Україні змінюються цін на цибулю: як та чому саме

Про нові тенденції на ринку розповіли експерти.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, знижуються ціни на цибулю. Зараз її продають на 20% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року.
 
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Чому знижуються ціни на цибулю.

 
  • ринок переповнений цибулею,
  • дрібні господарства  йдуть на поступки у ціні, бо активно розпродають продукцію з необладнаних сховищ та подіваються її реалізувати до настання заморозків. Вони готові продавати цибулю в діапазоні 8-14 грн/кг залежно від якості та обсягу пропонованої продукції, що в середньому на 13% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
  • попит на цибулю зменшився
 
Але  продавці намагаються зараз продати неяксну цибулю, яка не буде довго зберігатися, а якісний товар вони мають намір реалізувати пізніше, коли ціни на неї підуть вгору.
 
Тэги:  цибуля, ціни
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