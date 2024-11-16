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16.11.2024  14:45   Дмитро Колонєй

Через ворожий удар по Харківщині постраждало троє людей (фото)

На Харківщині розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Постраждало троє людей через ворожий удар по Харківщині: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 16 листопада 2024 року близько 12:00 окупаційні війська завдали авіаудар по с. Осиново Купʼянського району. Авіабомба влучила по території приватного домоволодіння.
 
Одна мешканка зазнала гострої реакції на стрес, ще одна жінка та чоловік отримали поранення.
 
Постраждало троє людей через ворожий удар по Харківщині: Новини Харкова
 
За попередніми даними 3 особи постраждало. 
 
Постраждало троє людей через ворожий удар по Харківщині: Новини Харкова
 
Сталася пожежа - горів дах літньої кухні на площі 30 м кв. Крім того пошкоджено житловий будинок. 
 
Постраждало троє людей через ворожий удар по Харківщині: Новини Харкова
 
Постраждало троє людей через ворожий удар по Харківщині: Новини Харкова
 
До ліквідації наслідків ворожого удару були залучені 8 рятувальників, 1 одиниця техніки та медичний розрахунок ДСНС.
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про врятування харківським вогнеборцями чоловіка під час пожежі на Москалівці та відбиття ЗСУ майже тридцяти атак загарбників.

 

Тэги:  агрессия россии, обстріл, харків
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