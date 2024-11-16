16.11.2024 15:36 Дмитро Колонєй

Коли у школярів Харкова будуть зимові канікули

Дати та тривалість відпочинку у Харкові та іншіх містах України відрізняються.

Як повідомляє РЕДПОСТ , відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України, навчальний рік 2024-2025 триватиме до 30 червня 2025 року, а школи в межах цих дат можуть самостійно встановлювати структуру та тривалість навчального процесу.

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МОН рекомендує провести зимові канікули з 30 грудня 2024 року до 10 січня 2025 року, проте кожен навчальний заклад може самостійно змінювати дати відпочинку. Рішення про канікули керівництво школи приймає з урахуванням епідеміологічної та безпечної ситуації, а також наявності опалення у класах.

У Харкові та Одесі діти відпочиватимуть з 28 грудня 2024 року до 12 січня 2025 року.

Тривалість канікул у регіонах різна:

Київ з 23 грудня до 11 січня. В області дати можуть бути дещо інші.

Львів та інші західні області - дати не статичні, приблизно в межах 21 грудня і 19 січня триватимуть канікули.

Дніпро - з 25 грудня до 7 січня.

Кропивницький та центральні регіони - дати не сталі, канікули будуть у межах 13 грудня і 13 січня.

Суми - відпочиватимуть більше місяця, з 31 грудня до 2 лютого.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові затвердили грошові норми харчування для школярів.