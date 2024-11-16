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16.11.2024  15:36   Дмитро Колонєй

Коли у школярів Харкова будуть зимові канікули

Дати та тривалість відпочинку у Харкові та іншіх містах України відрізняються.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України, навчальний рік 2024-2025 триватиме до 30 червня 2025 року, а школи в межах цих дат можуть самостійно встановлювати структуру та тривалість навчального процесу.
 
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МОН рекомендує провести зимові канікули з 30 грудня 2024 року до 10 січня 2025 року, проте кожен навчальний заклад може самостійно змінювати дати відпочинку. Рішення про канікули керівництво школи приймає з урахуванням епідеміологічної та безпечної ситуації, а також наявності опалення у класах.
 
У Харкові та Одесі діти відпочиватимуть з 28 грудня 2024 року до 12 січня 2025 року.
 
Тривалість канікул у регіонах різна:
 
  • Київ  з 23 грудня до 11 січня. В області дати можуть бути дещо інші.
  • Львів та інші західні області - дати не статичні, приблизно в межах 21 грудня і 19 січня триватимуть канікули.
  • Дніпро - з 25 грудня до 7 січня.
  • Кропивницький та центральні регіони - дати не сталі, канікули будуть у межах 13 грудня і 13 січня.
  • Суми - відпочиватимуть більше місяця, з 31 грудня до 2 лютого.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові затвердили грошові норми харчування для школярів.

 

Тэги:  діти, канікули, харків
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