16.11.2024 16:19 Дмитро Колонєй
Допомога на оренду квартир у Польщі: як її отримати українцям
Щоб задовольнити потреби біженців, польський фонд «Habitat for Humanity» запустив програму «Крок до дому».
Допомога на оренду квартир у Польщі: як її отримати українцям
Я повіомляє РЕДПОСТ
, українці часто-густо стикаються у Польщі з житловими проблемами.
Щоб їх вирішити польський фонд «Habitat for Humanity» запустив програму
«Крок до дому». Це ініціатива не є альтернативою урядовій програмі «40+», а є окремою формою підтримки, аби підвищити доступність квартир для оренди.
Що важливо знати
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Програма «Крок до дому» діє по всій Польщі і дозволяє підтримувати біженців у різних місцях. Спілкування з учасниками здійснюється дистанційно, за допомогою електронної пошти та телефону.
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Підтримка Habitat for Humanity Poland безкоштовна, але учасникам доведеться покрити частину витрат, пов’язаних з орендою квартири .
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Надання підтримки залежить від надання необхідних документів у процесі перевірки.
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Ключове завдання учасників програми – активне прагнення до підписання договору оренди, що включає перегляд пропозицій, спілкування з орендодавцями та організацію переглядів квартир. Учасники повинні залишалися в місті, де шукають квартиру, мати час оглянути приміщення, мати швидкий зв’язок з Habitat for Humanity Poland та надавати правдиві та актуальні дані про вашу життєву ситуацію.
Хто може претендувати на допомогу
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Хто перетнув кордону після 24 лютого 2022 р. – Особи, які прибули до Польщі після цієї дати, можуть подати заявку на підтримку.
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Хто поточно присутній у Польщі – Заявники повинні бути присутніми в Польщі на момент подання заявки.
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Готовий до оренди на 12 місяців – Учасники повинні бути готові орендувати квартиру не менше року.
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Має мінімальний дохід домогосподарства – розмір доходу залежить від воєводства, в якому заявники мають намір орендувати квартиру, коливається від 3000 до 4500 злотих.
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