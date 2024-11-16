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16.11.2024  17:00   Дмитро Колонєй

На Харківщині правоохоронці зайнялися занадто балакучою жінкою

Оголошено підозру мешканці Харківщини, яка пхала носа не в свої справи.

Розголошувала чужі таємниці та отримала підозру занадто балакуча жінка: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, мешканка села Мала Рогань Харківської області неодноразово зверталася до поліцейських офіцерів громади відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області з заявами про те, що її  36-річна односелиця розголошує відомості про удочеріння її доньки 2021 року народження. Але марно. Не зважаючи навіть на бесіди поліцейських з жителькою та попередження про відповідальність, жінка не припинила свої дії.
 
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Тому дізнавачі відділення поліції № 1 ХРУП № 2 повідомили зловмисниці про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 168 (розголошення таємниці усиновлення (удочеріння)) Кримінального кодексу України.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові 25-річна жінка збувала наркотики, а вартість вилучених речовин на нелегальному ринку складає понад 1 мільйон гривень.
 
Тэги:  кримінал, харків
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