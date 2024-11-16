16.11.2024 17:37 Дмитро Колонєй
Не буде світла у неділю більш ніж на ста вулицях Харкова: дізнайтеся на яких саме
Через ремонтні роботи частково буде знеструмлено один з районів Харкова.
Не буде світла у неділю більш ніж на ста вулицях Харкова: дізнайтеся на яких саме
Як повідомляє РЕДПОСТ
, АТ "Харківобленерго" для безпечного виконання невідкладних ремонтних робіт на високовольтних лініях електропередачі у неділю, 17 листопада 2024 року, з 6:00 до 17:00 частково знеструмить Київський район Харкова.
Зокрема, електропостачання тимчасово буде припинено за адресами:
-
Лісопарківська вул.;
-
Рудика вул.;
-
Старошишківська вул.;
-
Старошишківський в-д;
-
Шишківська вул.;
-
2-й Лісопарківський пров.
-
Гірський в-д;
-
Творчий в-д,
-
Кітляров в-д,
-
Піщаний в-д,
-
Спартанський в-д,
-
Абрикосова вул.,
-
Академіка Проскури вул.,
-
Астрономічна вул.,
-
Генерала Удовиченка вул.,
-
Гризодубова вул.,
-
Запорожців вул.,
-
Квітуча вул.,
-
Максима Рильського вул.,
-
Копиленка вул.,
-
Куліша вул.,
-
Кролевецька вул.
-
Академіка Проскури вул.;
-
Астрономічна вул.;
-
Жуковського пр.;
-
Інженерна вул.;
-
Кільцева вул.;
-
Колгоспний в-д;
-
Наукова вул.;
-
Поздовжня вул.;
-
Радгоспна вул.;
-
Радгоспний пров.;
-
Садовий бульв.;
-
Трудова вул.;
-
Трудовий пров.;
-
Фестивальна вул.;
-
Фестивальний пров.;
-
Фізкультурна вул.;
-
Фізкультурний в-д;
-
Фізкультурний пров.;
-
1-й Прудний пров.;
-
2-й Кільцевий пров.;
-
2-й Прудний пров.
-
Хотинська вул.;
-
Велика Данилівська вул.;
-
Англійський пров.;
-
Британська вул.;
-
Герасимівська вул.;
-
Курська вул.;
-
Лазьківка-Лужок вул.;
-
Бортницька вул.;
-
Луганська вул.;
-
Митрофанівська вул.;
-
Новоолександрівська вул.;
-
Пономаренківський пров.;
-
Пономарівська вул.;
-
Сагайдачного вул.;
-
Максима Рильського вул.;
-
Сніжківська вул.;
-
Стрілківка вул.;
-
Шевченка вул.;
-
1-й Лазьківський в-д;
-
Бристольський в-д;
-
2-й Лазьківський в-д;
-
3-й Вологодський в-д;
-
3-й Лазьківський в-д
-
Академіка Проскури вул.;
-
Астрономічна вул.;
-
Тренерська вул.;
-
Хозарський пров.;
-
Електроінструментальний пров.;
-
Жуковського пр.;
-
Зоряна вул.;
-
Кільцева вул.;
-
Лісопарківська вул.;
-
Олешківська вул.;
-
Підйомна вул.;
-
Поздовжня вул.;
-
Тітова вул.;
-
Трудова вул.;
-
1 Кільцева вул.
-
Надії Суровцевої вул.;
-
Британська вул.;
-
Дворічна вул.;
-
Кольцовська вул.;
-
Карякін Сад вул.;
-
Металургічна вул.;
-
Бахмутська вул.;
-
Ростовська вул.;
-
Сагайдачного вул.;
-
Тахіатаська вул.;
-
Червоний в-д;
-
Шевченка вул.
-
26 квітня вул.,
-
Правіка вул.,
-
Прип'ятська вул.,
-
Волошкова вул.
-
Вільного Козацтва пров.;
-
Аральська вул.;
-
Басейна вул.;
-
Бочаровський в-д;
-
Гризодубова вул.;
-
Дружби вул.;
-
Дубініна пров.;
-
Зарічна вул.;
-
Зоряний пров.;
-
Квіткова вул.;
-
Квітуча в-д;
-
Квітуча вул.;
-
Середівська вул.;
-
Колосиста вул.;
-
Котляри пров.;
-
Крамська вул.;
-
Січових Стрільців вул.;
-
Лугова вул.;
-
Порічковий в-д;
-
Порічкова вул.;
-
Наукова вул.;
-
Окружна вул.;
-
Відрадна вул.;
-
Генерала Удовиченка вул.;
-
Піщаний в-д;
-
Рибальська вул.;
-
Рiздвяний в-д;
-
Прохолодний пров.;
-
Різдвяна вул.;
-
Річкова вул.;
-
Саперний пров.;
-
Сонячна вул.;
-
Спаська вул.;
-
Тиха вул.;
-
Циркунівська вул.;
-
2-й Басейний пров.;
-
2-й Котляри пров.;
-
2-й Піщаний в-д.
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