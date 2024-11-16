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16.11.2024  17:37   Дмитро Колонєй

Не буде світла у неділю більш ніж на ста вулицях Харкова: дізнайтеся на яких саме

Через ремонтні роботи частково буде знеструмлено один з районів Харкова.


Не буде світла у неділю більш ніж на ста вулицях Харкова: дізнайтеся на яких саме
Як повідомляє РЕДПОСТ, АТ "Харківобленерго" для безпечного виконання невідкладних ремонтних робіт на високовольтних лініях електропередачі у неділю, 17 листопада 2024 року, з 6:00 до 17:00 частково знеструмить Київський район Харкова.
 

Зокрема, електропостачання тимчасово буде припинено за адресами: 

 
  • Лісопарківська вул.;
  • Рудика вул.;
  • Старошишківська вул.;
  • Старошишківський в-д;
  • Шишківська вул.;
  • 2-й Лісопарківський пров.
  • Гірський в-д;
  • Творчий в-д,
  • Кітляров в-д,
  • Піщаний в-д,
  • Спартанський в-д,
  • Абрикосова вул.,
  • Академіка Проскури вул.,
  • Астрономічна вул.,
  • Генерала Удовиченка вул.,
  • Гризодубова вул.,
  • Запорожців вул.,
  • Квітуча вул.,
  • Максима Рильського вул.,
  • Копиленка вул.,
  • Куліша вул.,
  • Кролевецька вул.
  • Академіка Проскури вул.;
  • Астрономічна вул.;
  • Жуковського пр.;
  • Інженерна вул.;
  • Кільцева вул.;
  • Колгоспний в-д;
  • Наукова вул.;
  • Поздовжня вул.;
  • Радгоспна вул.;
  • Радгоспний пров.;
  • Садовий бульв.;
  • Трудова вул.;
  • Трудовий пров.;
  • Фестивальна вул.;
  • Фестивальний пров.;
  • Фізкультурна вул.;
  • Фізкультурний в-д;
  • Фізкультурний пров.;
  • 1-й Прудний пров.;
  • 2-й Кільцевий пров.;
  • 2-й Прудний пров.
  • Хотинська вул.;
  • Велика Данилівська вул.;
  • Англійський пров.;
  • Британська вул.;
  • Герасимівська вул.;
  • Курська вул.;
  • Лазьківка-Лужок вул.;
  • Бортницька вул.;
  • Луганська вул.;
  • Митрофанівська вул.;
  • Новоолександрівська вул.;
  • Пономаренківський пров.;
  • Пономарівська вул.;
  • Сагайдачного вул.;
  • Максима Рильського вул.;
  • Сніжківська вул.;
  • Стрілківка вул.;
  • Шевченка вул.;
  • 1-й Лазьківський в-д;
  • Бристольський в-д;
  • 2-й Лазьківський в-д;
  • 3-й Вологодський в-д;
  • 3-й Лазьківський в-д
  • Академіка Проскури вул.;
  • Астрономічна вул.;
  • Тренерська вул.;
  • Хозарський пров.;
  • Електроінструментальний пров.;
  • Жуковського пр.;
  • Зоряна вул.;
  • Кільцева вул.;
  • Лісопарківська вул.;
  • Олешківська вул.;
  • Підйомна вул.;
  • Поздовжня вул.;
  • Тітова вул.;
  • Трудова вул.;
  • 1 Кільцева вул.
  • Надії Суровцевої вул.;
  • Британська вул.;
  • Дворічна вул.;
  • Кольцовська вул.;
  • Карякін Сад вул.;
  • Металургічна вул.;
  • Бахмутська вул.;
  • Ростовська вул.;
  • Сагайдачного вул.;
  • Тахіатаська вул.;
  • Червоний в-д;
  • Шевченка вул.
  • 26 квітня вул.,
  • Правіка вул.,
  • Прип'ятська вул.,
  • Волошкова вул.
  • Вільного Козацтва пров.;
  • Аральська вул.;
  • Басейна вул.;
  • Бочаровський в-д;
  • Гризодубова вул.;
  • Дружби вул.;
  • Дубініна пров.;
  • Зарічна вул.;
  • Зоряний пров.;
  • Квіткова вул.;
  • Квітуча в-д;
  • Квітуча вул.;
  • Середівська вул.;
  • Колосиста вул.;
  • Котляри пров.;
  • Крамська вул.;
  • Січових Стрільців вул.;
  • Лугова вул.; 
  • Порічковий в-д; 
  • Порічкова вул.;
  • Наукова вул.;
  • Окружна вул.;
  • Відрадна вул.;
  • Генерала Удовиченка вул.;
  • Піщаний в-д;
  • Рибальська вул.;
  • Рiздвяний в-д;
  • Прохолодний пров.;
  • Різдвяна вул.;
  • Річкова вул.;
  • Саперний пров.;
  • Сонячна вул.;
  • Спаська вул.;
  • Тиха вул.;
  • Циркунівська вул.;
  • 2-й Басейний пров.;
  • 2-й Котляри пров.;
  • 2-й Піщаний в-д.
 
Тэги:  відключення, світло, харків
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