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05.02.2023  21:55   Дмитро Колонєй

Ніжні курячі оладки з сиром

Чудові оладки із сиром дуже легко та швидко готувати.

Як приготувати курячі оладки
 
Як пише РЕДПОСТ, сир у цих курячих оладках утворює дуже хрумку скоринку і приємно тягнеться під час їжі. На мою думку чудова закуска для великої компанії.

Що варто врахувати

  • Перед обсмажуванням кожної партії не забувайте при необхідності доливати олію на сковороду.
  • Готові оладки краще викладайте на тарілку з паперовим рушником, щоб видалити надлишки олії від смаження.

Курячі оладки

 

Продукти:

 

  • 700 гр філе курячих грудок
  • 2 курячі яйця
  • 5 ст. майонезу
  • ⅓ склянки борошна
  • 150 гр тертого сиру моцарелла
  • 1,5 ст. дрібно нарізаного кропу
  • ½ ч.л. солі та ⅛ ч.л. чорного перцю, або до смаку
  • Оливкова або рослинна олія для смаження

Покроковий рецепт приготування 

 

  1. Гострим ножем наріжте філе на дрібні скибочки і відкладіть курку убік.
  2. У невеликій мисці змішайте інгредієнти для тіста: 2 яйця, 5 ст. майонезу, ⅓ склянки борошна, 150 гр тертого сиру моцарелла, 1,5 ст. кропу, сіль та чорний мелений перець.
  3. Все ретельно перемішайте, додайте дрібно нарізані курячі грудки.
  4. Добре перемішайте, накрийте харчовою плівкою та помістіть у холодильник хоча б на 2 години, а краще на ніч.
  5. На великому вогні добре розігрійте сковороду, на розігріту сковороду налийте пару ложок оливкової або соняшникової олії.
  6. Починайте обсмажувати фарш, викладаючи його на сковороду за допомогою ложки, злегка придавлюючи ваше тісто.
  7. Прямо на сковороді ви можете підправити форму ваших оладок за допомогою ложки та лопатки.
  8. Обсмажуйте курячі оладки протягом 3-4 хвилин з однієї і 3 хв з іншого боку до золотаво-коричневого кольору та повної готовності.
Смачного!
 
 

Тэги:  рецепт, оладки, курка
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