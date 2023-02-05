05.02.2023 21:55 Дмитро Колонєй
Ніжні курячі оладки з сиром
Чудові оладки із сиром дуже легко та швидко готувати.
Як пише РЕДПОСТ
, сир у цих курячих оладках утворює дуже хрумку скоринку і приємно тягнеться під час їжі. На мою думку чудова закуска для великої компанії.
Що варто врахувати
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Перед обсмажуванням кожної партії не забувайте при необхідності доливати олію на сковороду.
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Готові оладки краще викладайте на тарілку з паперовим рушником, щоб видалити надлишки олії від смаження.
Курячі оладки
Продукти:
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700 гр філе курячих грудок
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2 курячі яйця
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5 ст. майонезу
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⅓ склянки борошна
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150 гр тертого сиру моцарелла
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1,5 ст. дрібно нарізаного кропу
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½ ч.л. солі та ⅛ ч.л. чорного перцю, або до смаку
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Оливкова або рослинна олія для смаження
Покроковий рецепт приготування
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Гострим ножем наріжте філе на дрібні скибочки і відкладіть курку убік.
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У невеликій мисці змішайте інгредієнти для тіста: 2 яйця, 5 ст. майонезу, ⅓ склянки борошна, 150 гр тертого сиру моцарелла, 1,5 ст. кропу, сіль та чорний мелений перець.
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Все ретельно перемішайте, додайте дрібно нарізані курячі грудки.
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Добре перемішайте, накрийте харчовою плівкою та помістіть у холодильник хоча б на 2 години, а краще на ніч.
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На великому вогні добре розігрійте сковороду, на розігріту сковороду налийте пару ложок оливкової або соняшникової олії.
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Починайте обсмажувати фарш, викладаючи його на сковороду за допомогою ложки, злегка придавлюючи ваше тісто.
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Прямо на сковороді ви можете підправити форму ваших оладок за допомогою ложки та лопатки.
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Обсмажуйте курячі оладки протягом 3-4 хвилин з однієї і 3 хв з іншого боку до золотаво-коричневого кольору та повної готовності.
Смачного!
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