29.01.2022 20:32 Евгений Клочко

Как приготовить пышные оладьи на кефире, чтобы они не оседали после жарки и получались пористыми

Чтобы приготовить пышные оладьи на кефире, которые не будут оседать, нужно использовать не только хороший рецепт, но и придерживаться очередности закладки продуктов в тесто. Обычные на вид изделия требуют опыта и навыков, но даже новичок в кулинарии сможет их пожарить, если выдержать рекомендуемую густоту теста и температуру.

Как приготовить пышные оладьи на кефире

На завтрак можно быстро приготовить пышные оладьи на кефире, чтобы порадовать семью. Вкус и аромат домашней выпечки несравним с покупными изделиями. Но иногда даже такое простое блюдо может не получиться. А ведь хочется, чтобы они были пористыми и нежными. Существует определенная закладка составных для текста, от которой зависит высота оладушков.

Рецепт:

кефир любой жирности – 0,5 л;

яйцо – 1 шт.;

сахар – 1,5 ст. л.;

соль – 1 ч. л.;

мука – 450 г;

сода – 0,5 ч. л.;

ванилин или ванильный сахар.

Приготовление:

кефир нужно использовать теплый или комнатной температуры;

смешать в емкости все ингредиенты, кроме соды и муки;

добавить большую часть муки, размешать. Мука может быть с разной степенью клейковины, поэтому ее иногда требуется больше или меньше указанного количества;

соду размешать с 1 ст. л. муки и добавить ее в тесто последней перед самой готовкой. Если оладушки будут выпекаться через час, тогда разрыхлитель нужно добавить за 5 до начала жарки.

Если изготовление оладушек не предполагалось, а кефир только достали из холодильника, его желательно подогреть. Нужно смешать его с сахаром, солью и яйцом в однородную массу, и поставить на огонь или в горячую воду. Все время помешивать, чтобы яйца не свернулись, а кефир не превратился в сыр. Подогреть нужно до 40-60 градусов, но чтобы он не было горячим. Сразу добавить муку, и вымешать. Соду – перед жаркой.

Что делать, чтобы оладьи не оседали и были пышными

В качестве разрыхлителя для оладушек на кефире служит сода. Если ее сразу добавить к кефиру, то реакция быстро пройдет, и потеряются необходимые пузырьки воздуха. Закладывая ее в тесто в последний момент, можно сохранить его способность подниматься при жарке.

Немаловажную роль для хороших оладушек имеет замес теста, в особенности его густота. Добавляя муку, важно найти необходимую консистенцию. Чтобы оладушки не опадали, тесто не должно быть редким. Пробуя ложкой его густоту, нужно чтобы при зачерпывании, оно не стекало лентой, а сползало медленно густым язычком.

Слишком плотное тесто тоже плохо, потому что изделия будут дольше пропекаться и могут быть не такими мягкими. Хотя такие оладушки не опадают.

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Жарят их на небольшом количестве масла, потому что они его хорошо впитывают. Если налить много на сковороду, то для следующей порции придется снова добавлять, а первая получится слишком жирной. Чтобы оладьи пропеклись, тесто нужно выкладывать на хорошо прогретую сковороду с маслом, а потом немного уменьшить огонь, чтобы было достаточно времени прожариться им в середине.

Когда по краю оладушка появляется зажаренный корочка и дырочки, это указывает на то, что их пора переворачивать. Еще лучше, если появятся пузырьки по всему оладушку. Но не стоит затягивать и ждать их, чтобы не подгорела первая сторона. Перевернув их, допускается закрыть сковороду крышкой, но не плотно, чтобы выходил пар.

Горячие оладушки выкладывают на бумажное полотенце. Оно впитает лишнее масло, и их будет приятнее есть. Подавать их можно с вареньем, джемом, медом или сметаной.