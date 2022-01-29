29.01.2022 20:32 Евгений Клочко
Как приготовить пышные оладьи на кефире, чтобы они не оседали после жарки и получались пористыми
Чтобы приготовить пышные оладьи на кефире, которые не будут оседать, нужно использовать не только хороший рецепт, но и придерживаться очередности закладки продуктов в тесто. Обычные на вид изделия требуют опыта и навыков, но даже новичок в кулинарии сможет их пожарить, если выдержать рекомендуемую густоту теста и температуру.
Как приготовить пышные оладьи на кефире
На завтрак можно быстро приготовить пышные оладьи на кефире, чтобы порадовать семью. Вкус и аромат домашней выпечки несравним с покупными изделиями. Но иногда даже такое простое блюдо может не получиться. А ведь хочется, чтобы они были пористыми и нежными. Существует определенная закладка составных для текста, от которой зависит высота оладушков.
Рецепт:
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кефир любой жирности – 0,5 л;
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яйцо – 1 шт.;
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сахар – 1,5 ст. л.;
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соль – 1 ч. л.;
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мука – 450 г;
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сода – 0,5 ч. л.;
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ванилин или ванильный сахар.
Приготовление:
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кефир нужно использовать теплый или комнатной температуры;
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смешать в емкости все ингредиенты, кроме соды и муки;
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добавить большую часть муки, размешать. Мука может быть с разной степенью клейковины, поэтому ее иногда требуется больше или меньше указанного количества;
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соду размешать с 1 ст. л. муки и добавить ее в тесто последней перед самой готовкой. Если оладушки будут выпекаться через час, тогда разрыхлитель нужно добавить за 5 до начала жарки.
Если изготовление оладушек не предполагалось, а кефир только достали из холодильника, его желательно подогреть. Нужно смешать его с сахаром, солью и яйцом в однородную массу, и поставить на огонь или в горячую воду. Все время помешивать, чтобы яйца не свернулись, а кефир не превратился в сыр. Подогреть нужно до 40-60 градусов, но чтобы он не было горячим. Сразу добавить муку, и вымешать. Соду – перед жаркой.
Что делать, чтобы оладьи не оседали и были пышными
В качестве разрыхлителя для оладушек на кефире служит сода. Если ее сразу добавить к кефиру, то реакция быстро пройдет, и потеряются необходимые пузырьки воздуха. Закладывая ее в тесто в последний момент, можно сохранить его способность подниматься при жарке.
Немаловажную роль для хороших оладушек имеет замес теста, в особенности его густота. Добавляя муку, важно найти необходимую консистенцию. Чтобы оладушки не опадали, тесто не должно быть редким. Пробуя ложкой его густоту, нужно чтобы при зачерпывании, оно не стекало лентой, а сползало медленно густым язычком.
Слишком плотное тесто тоже плохо, потому что изделия будут дольше пропекаться и могут быть не такими мягкими. Хотя такие оладушки не опадают.
Жарят их на небольшом количестве масла, потому что они его хорошо впитывают. Если налить много на сковороду, то для следующей порции придется снова добавлять, а первая получится слишком жирной. Чтобы оладьи пропеклись, тесто нужно выкладывать на хорошо прогретую сковороду с маслом, а потом немного уменьшить огонь, чтобы было достаточно времени прожариться им в середине.
Когда по краю оладушка появляется зажаренный корочка и дырочки, это указывает на то, что их пора переворачивать. Еще лучше, если появятся пузырьки по всему оладушку. Но не стоит затягивать и ждать их, чтобы не подгорела первая сторона. Перевернув их, допускается закрыть сковороду крышкой, но не плотно, чтобы выходил пар.
Горячие оладушки выкладывают на бумажное полотенце. Оно впитает лишнее масло, и их будет приятнее есть. Подавать их можно с вареньем, джемом, медом или сметаной.
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