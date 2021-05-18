18.05.2021 14:07

Пальчики оближешь: Как приготовить шашлык без маринада

Мы привыкли к тому, что как правило мясо для жарки на шампурах нужно мариновать и подольше. Что делать, если выехать на пикник решили срочно и времени на маринад нет, расскажем в этой статье.

Опытные шашлычники считают, что настоящую свинину на шампурах стоит готовить без ничего лишнего, максимум — с добавлением соли и специй.

Традиционный восточный шашлык

Этот рецепт даст вам почувствовать вкус молодого поросенка: немудрено, что такой способ приготовления особенно популярен на Кавказе и в Грузии, где мясо перед костром не просто не маринуют, но и считают это издевательством над шашлыком. Мы нашли для вас рецепт не только быстрого и вкусного, но и очень полезного свиного шашлыка, который не требует маринования.

Берем свежий свиной окорок или ошеек, если любите мясо пожирнее. Мясо должно быть свежим, ни в коем случае не размороженным! Промойте мясо, разделите на крупные кусочки. Размер должен быть одинаковым, чтобы все равномерно прожарилось. Подготавливаем лук: нам нужно много сока, а потому лучше нарезать его тонкими кольцами или и вовсе натереть на мелкой терке, чтобы быстрее отдал сок. Количество лука должно соотноситься с мясом в пропорции 1/2. Мясо и лук складываем в объемную миску и посыпаем смесью из соли и черного перца. Все нужно перемешать, дать настояться минут десять, перемешать снова. После мясо оставляют на пару часов. Чтобы шашлык не подгорал во время жарки на углях, его нужно поливать смесью воды с уксусом: это нужно для придания блюду особого аромата. Обратите внимание, что в процессе подготовки мяса уксус не используется совсем. Внимательно следите за тем, чтобы каждый кусочек правильно прожарился: это даст вам уверенность в безопасности и готовности продукта.

Готовый шашлык рекомендовано подавать горячим, прямо с костра, с овощами и соусами. Например, в Грузии это блюдо посыпают нарезанной зеленью и подают с помидорами-гриль, с которых предварительно снимают шкурку. Также хорошо с традиционным восточным шашлыком сочетается аджика — на фоне ее пряности вкусовые качества мяса раскрываются особым образом.

Попробуйте новый рецепт, и кто знает — может быть, именно он и станет любимым? Приятного аппетита.