Мы привыкли к тому, что как правило мясо для жарки на шампурах нужно мариновать и подольше. Что делать, если выехать на пикник решили срочно и времени на маринад нет, расскажем в этой статье.
Опытные шашлычники считают, что настоящую свинину на шампурах стоит готовить без ничего лишнего, максимум — с добавлением соли и специй.
Этот рецепт даст вам почувствовать вкус молодого поросенка: немудрено, что такой способ приготовления особенно популярен на Кавказе и в Грузии, где мясо перед костром не просто не маринуют, но и считают это издевательством над шашлыком. Мы нашли для вас рецепт не только быстрого и вкусного, но и очень полезного свиного шашлыка, который не требует маринования.
Готовый шашлык рекомендовано подавать горячим, прямо с костра, с овощами и соусами. Например, в Грузии это блюдо посыпают нарезанной зеленью и подают с помидорами-гриль, с которых предварительно снимают шкурку. Также хорошо с традиционным восточным шашлыком сочетается аджика — на фоне ее пряности вкусовые качества мяса раскрываются особым образом.
Попробуйте новый рецепт, и кто знает — может быть, именно он и станет любимым? Приятного аппетита.
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