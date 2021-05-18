18.05.2021 13:39

Пассажирский транспорт в Харькове оборудуют тревожными кнопками

Первый троллейбус, который оснастили тревожной кнопкой, курсирует на Салтовке.



// РЕДПОСТ

На данный момент «тревожная кнопка» установлена пока на один троллейбус и работает в тестовом режиме, сообщили РЕДПОСТ в КП «Горэлектротранссервис».

Для пилотного проекта выбран троллейбус 42 маршрута, именно там установили тревожную кнопку. Вся информация поступает в диспетчерскую с помощью GPS-устройства.

Теперь в случае экстренных ситуаций водитель сможет связаться с Диспетчерской службой, после чего диспетчер, оценив ситуацию, вызывает соответствующие службы.

Также с помощью видеокамер в салоне диспетчеры могут оценивать наполненность салона троллейбуса, чтобы оценивать целесообразность выходов транспорта на маршрут в определенные часы.



