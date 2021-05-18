Первый троллейбус, который оснастили тревожной кнопкой, курсирует на Салтовке.
На данный момент «тревожная кнопка» установлена пока на один троллейбус и работает в тестовом режиме, сообщили РЕДПОСТ в КП «Горэлектротранссервис».
Для пилотного проекта выбран троллейбус 42 маршрута, именно там установили тревожную кнопку. Вся информация поступает в диспетчерскую с помощью GPS-устройства.
Теперь в случае экстренных ситуаций водитель сможет связаться с Диспетчерской службой, после чего диспетчер, оценив ситуацию, вызывает соответствующие службы.
Также с помощью видеокамер в салоне диспетчеры могут оценивать наполненность салона троллейбуса, чтобы оценивать целесообразность выходов транспорта на маршрут в определенные часы.
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