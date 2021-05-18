Главная Новости Криминал и происшествия Под Харьковом ГСЧСники спасли жизнь заболевшей старушке
18.05.2021  13:27   

Под Харьковом ГСЧСники спасли жизнь заболевшей старушке

Спасатели открыли входные двери, чтобы медики скорой попали в дом больной.

Спасатели открыли входные двери, чтобы медики скорой попали в дом больной

Утром 18 мая в Купянске поступил вызов в скорую от 86-летней женщины.

Бабушка плохо себя чувствовала и не могла подняться, чтобы пустить врачей в дом.

Сотрудники скорой обратились за помощью на номер «101».

Спасатели 44-й Государственной пожарно-спасательной части Купянска немедленно выехали на вызов.

В присутствии сотрудников полиции спасатели открыли входную дверь с помощью аварийно-спасательного инструмента и своевременно передали пожилую женщину сотрудникам бригады скорой медицинской помощи.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  гсчс, скорая, харьков
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.05 Криминал и происшествия В грибных местах под Харьковом нашли опасные предметы 13.05 Криминал и происшествия В реке Оскол утонул мужчина 10.05 Криминал и происшествия Харьковские пожарные за неделю спасли из огня 18 человек
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 