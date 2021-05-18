Спасатели открыли входные двери, чтобы медики скорой попали в дом больной.
Утром 18 мая в Купянске поступил вызов в скорую от 86-летней женщины.
Бабушка плохо себя чувствовала и не могла подняться, чтобы пустить врачей в дом.
Сотрудники скорой обратились за помощью на номер «101».
Спасатели 44-й Государственной пожарно-спасательной части Купянска немедленно выехали на вызов.
В присутствии сотрудников полиции спасатели открыли входную дверь с помощью аварийно-спасательного инструмента и своевременно передали пожилую женщину сотрудникам бригады скорой медицинской помощи.
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