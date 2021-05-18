Изменение места регистрации онлайн, налоговая в несколько кликов, электронные петиции, е-подпись в смартфоне, автоматическая регистрация ФЛП и еще много революционных для Украины и мира услуг доступны в ДІї. 17 мая команда Минцифры во время Diia Summit 2.0 представила масштабное обновление Дії - более 10 новых электронных услуг. Обновления уже доступны на портале и в приложении.
Об этом сообщают РЕДПОСТ, со ссылкой на Минцифры.
На Diia Summit Spring 2021, который проходит в эти дни в Киеве, профильные министерства представили сразу несколько новых цифровых услуг.
Уже сейчас каждый украинец сможет воспользоваться новыми возможностями Дії:
Каждая новая цифровая услуга - это минус тонны бумаги, часы или даже месяцы сэкономленного времени и нервов. Но самое главное - разрушены понятия взяточничества и кумовства, - говорится в сообщении.
В планах до 2024 года, говорят в Минцифре, оцифровать все государственные услуги.
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