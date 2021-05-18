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18.05.2021  12:51   

Минцифры презентовало более 10 революционных услуг в приложении Дія (ВИДЕО)

Изменение места регистрации онлайн, налоговая в несколько кликов, электронные петиции, е-подпись в смартфоне, автоматическая регистрация ФЛП и еще много революционных для Украины и мира услуг доступны в ДІї. 17 мая команда Минцифры во время Diia Summit 2.0 представила масштабное обновление Дії - более 10 новых электронных услуг. Обновления уже доступны на портале и в приложении.

Об этом сообщают РЕДПОСТ, со ссылкой на Минцифры.

На Diia Summit Spring 2021, который проходит в эти дни в Киеве, профильные министерства представили сразу несколько новых цифровых услуг.

Уже сейчас каждый украинец сможет воспользоваться новыми возможностями Дії:

  • цифровой подписи
  • замена водительского удостоверения
  • регистрация места проживания
  • регистрация права собственности на недвижимое имущество
  • автоматическая регистрация ФЛП
  • уплата административного сбора
  • статический QR-код
  • новые электронные услуги в сфере строительства: декларация о готовности объекта к эксплуатации; разрешение на выполнение работ; сертификат о принятии объекта в эксплуатацию; выдача строительного паспорта застройки земельного участка
  • для жителей временно оккупированных территорий становится доступна услуга "еМалятко".

Каждая новая цифровая услуга - это минус тонны бумаги, часы или даже месяцы сэкономленного времени и нервов. Но самое главное - разрушены понятия взяточничества и кумовства, - говорится в сообщении.

В планах до 2024 года, говорят в Минцифре, оцифровать все государственные услуги.

Тэги:  минцифры, дія
 
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