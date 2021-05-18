Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове на Новогородской не поделили дорогу немец и американец
18.05.2021  12:32   

В Харькове на Новогородской не поделили дорогу немец и американец

На месте аварии работают сотрудники полиции.

Об этом сообщают корреспонденты РЕДПОСТ на месте происшествия.

ДТП произошло на пересечении улиц Новогородской и Шатиловской. Авария с участием автомобилей Opel и Ford.

Информация о пострадавших уточняется. На месте аварии работают патрульные.

Ранее РЕДПОСТ писал, что 17 мая около 18:00 на улице Целиноградской водитель автомобиля ВАЗ 2109 нe справился с управлением и совершил столкновение с припаркованным автомобилем Land Rover.

Тэги:  дтп, харьков
 
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