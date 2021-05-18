18.05.2021 09:21

В Харькове пьяный водитель на «девятке» протаранил Land Rover

Содержание алкоголя в крови водителя составило 3,58 промилле.

Авария произошла 17 мая около шести часов вечера на улице Целиноградской, 22/39, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Патрульную полицию.



Предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ 2109 нe справился с управлением и совершил столкновение с припаркованным автомобилем Land Rover. Пострадавших в столкновении нет.

Во время оформлeння ДТП полицeйские обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения. Водитель согласился пройти осмотр, результат которого составил 3,58 промилле, что превышает допустимую норму почти в 18 раз.



Патрульные составили на нарушителя два протокола: по ст. 130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) и ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

Его вину определит суд.



Всего за минувшие сутки патрульные обнаружили 21 водителя, управлявших транспортными средствами с признаками алкогольного опьянения.