18.05.2021 09:50

В грибных местах под Харьковом нашли опасные предметы

За сутки 17 мая саперы ГСЧС разминировали 18 боеприпасов времен Второй мировой войны.

Всего было уничтожено 18 боеприпасов:

3 артснаряда калибра 122 и 76 мм

15 минометных мин калибра 82 и 50 мм.

Работы по разминированию проводились как в городской черте: на ул. Бассейная в Киевском районе и на ул. Григорьевское шоссе Новобаварского района, так и за городом, сообщили РЕДПОСТ в ГУ ГСЧС.

Снаряды времен Второй мировой нашли неподалеку с. Хорошево и с. Песочин в Харьковском районе, в пгт. Солоницевка Дергачевского района, в с. Шестаково Волчанского района области.



Обезвредив опасные находки, пиротехники ГСЧС провели с местными жителями разъяснительные беседы по действиям в случае обнаружении подозрительных предметов.



Так, спасатели подчеркивают: в случае обнаружения взрывоопасных предметов ни в коем случае не прикасаться к ним и сразу же звонить по телефону 101 или 102.



Практически все взрывчатые вещества чувствительны к механическим, звуковых воздействий и нагревания, поэтому обнаруженные предметы нельзя передвигать, заливать жидкостями, засыпать грунтом или чем-то их накрывать. Достаточно просто оградить место находки.