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18.05.2021  09:50   

В грибных местах под Харьковом нашли опасные предметы

За сутки 17 мая саперы ГСЧС разминировали 18 боеприпасов времен Второй мировой войны.

Саперы ГСЧС разминировали боеприпасы времен Второй мировой войны

Всего было уничтожено 18 боеприпасов:

  • 3 артснаряда калибра 122 и 76 мм
  • 15 минометных мин калибра 82 и 50 мм.

Работы по разминированию проводились как в городской черте: на ул. Бассейная в Киевском районе и на ул. Григорьевское шоссе Новобаварского района, так и за городом, сообщили РЕДПОСТ в ГУ ГСЧС.

Снаряды времен Второй мировой нашли неподалеку с. Хорошево и с. Песочин в Харьковском районе, в пгт. Солоницевка Дергачевского района, в с. Шестаково Волчанского района области.

Обезвредив опасные находки, пиротехники ГСЧС провели с местными жителями разъяснительные беседы по действиям в случае обнаружении подозрительных предметов.

Так, спасатели подчеркивают: в случае обнаружения взрывоопасных предметов ни в коем случае не прикасаться к ним и сразу же звонить по телефону 101 или 102.

Практически все взрывчатые вещества чувствительны к механическим, звуковых воздействий и нагревания, поэтому обнаруженные предметы нельзя передвигать, заливать жидкостями, засыпать грунтом или чем-то их накрывать. Достаточно просто оградить место находки.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  снаряд, гсчс, разминирование, харьков
 
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