За сутки 17 мая саперы ГСЧС разминировали 18 боеприпасов времен Второй мировой войны.
Всего было уничтожено 18 боеприпасов:
Работы по разминированию проводились как в городской черте: на ул. Бассейная в Киевском районе и на ул. Григорьевское шоссе Новобаварского района, так и за городом, сообщили РЕДПОСТ в ГУ ГСЧС.
Снаряды времен Второй мировой нашли неподалеку с. Хорошево и с. Песочин в Харьковском районе, в пгт. Солоницевка Дергачевского района, в с. Шестаково Волчанского района области.
Обезвредив опасные находки, пиротехники ГСЧС провели с местными жителями разъяснительные беседы по действиям в случае обнаружении подозрительных предметов.
Так, спасатели подчеркивают: в случае обнаружения взрывоопасных предметов ни в коем случае не прикасаться к ним и сразу же звонить по телефону 101 или 102.
Практически все взрывчатые вещества чувствительны к механическим, звуковых воздействий и нагревания, поэтому обнаруженные предметы нельзя передвигать, заливать жидкостями, засыпать грунтом или чем-то их накрывать. Достаточно просто оградить место находки.
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В общении с окружающими лучше избегать каких-либо недомолвок или туманных намеков, гораздо уместнее будет жить по формуле: «Да – это да, нет – это нет, остальное – от лукавого».
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