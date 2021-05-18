18.05.2021 10:09

В Харькове – 197 новых случая заболевания коронавирусом: статистика на 18 мая

За сутки от коронавируса умерло 23 человека.



//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 259 новых случаев заражения коронавирусом.



197 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 18 мая составляет 143 575 человек.



Из них:

3073 летальных случая (за последние сутки умерло 23 человека);

123 410 человек выздоровели (за сутки – 676 человек);

17 092 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 440 человек)



Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам области:

213 – жители Харьковского района (в том числе 197 харьковчан);

25 – Богодуховского;

11 – Чугуевского;

9 – Купянского;

1 – Лозовского.



