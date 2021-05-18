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18.05.2021  10:09   

В Харькове – 197 новых случая заболевания коронавирусом: статистика на 18 мая

За сутки от коронавируса умерло 23 человека.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 259 новых случаев заражения коронавирусом.

197 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 18 мая составляет 143 575 человек.
 
Из них:

  • 3073 летальных случая (за последние сутки умерло 23 человека);
  • 123 410 человек выздоровели (за сутки – 676 человек);
  • 17 092 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 440 человек)


Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам области:

  • 213 – жители Харьковского района (в том числе 197 харьковчан);
  • 25 – Богодуховского;
  • 11 – Чугуевского;
  • 9 – Купянского;
  • 1 – Лозовского.


коронавирус в харькове: статистика

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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