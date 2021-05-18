За сутки от коронавируса умерло 23 человека.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 259 новых случаев заражения коронавирусом.
197 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 18 мая составляет 143 575 человек.
Из них:
Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам области:
В общении с окружающими лучше избегать каких-либо недомолвок или туманных намеков, гораздо уместнее будет жить по формуле: «Да – это да, нет – это нет, остальное – от лукавого».
В Харькове ожидается неустойчивая, но теплая погода с кратковременными дождями. В городе дожди, грозы, по области местами град. Шквалы до 15-24 м/с.
Ежегодно 18 мая музейные работники всего мира отмечают свой профессиональный праздник.
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