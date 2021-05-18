18.05.2021 10:29

Под Харьковом подожгли частное домовладение: пожарные шесть часов боролись с огнем (ВИДЕО, ФОТО)

В Изюме от огня пострадали три домовладения.







Пожар на территории частного домовладения на улице Богдана Хмельницкого в Изюме начался около половины третьего дня 17 мая, сообщили РЕДПОСТ в ГУ ГСЧС.



Тушить возгорание прибыли как дежурный караул 28-й Государственной пожарно-спасательной части на 3-х пожарных автоцистернах, так и две пожарные автоцистерны коммунальных предприятий.



Общая площадь возгорания составила около 300 квадратных метров: горели жилой дом, летняя кухня, гараж, автомобиль ЗАЗ, а также большое количество дров и разнообразного хлама, которые использовались хозяевами для отопления.

Кроме того, огонь угрожал участкам соседей. С одной стороны занялись крыши соседской летней кухни и хозяйственной постройки на площади 40 кв.м, с другой горел деревянный забор и начала подгорать крыша жилого дома.





Применив 4 пожарных ствола, огнеборцам лишь через полтора часа удалось взять пламя под контроль и отвести угрозу дальнейшего его распространения. Но еще почти до десяти часов вечера продолжались работы по разбору завалов, горючих материалов и хлама, чтобы пролить и потушить все очаги горения.





По предварительным данным причиной пожара стало занесение открытого источника огня посторонним лицом. Пострадавших нет.