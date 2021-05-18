Ученики попрощаются со школой в июне.
Учебный год в школах Харькова продлится до 4 июня, а последние звонки пройдут 5 июня, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на рабочее совещание в Харьковском городском совете.
Информацию об этом на совещании предоставила директор Департамента образования Ольга Деменко.
Также она уточнила, что ВНО начнется на следующей неделе, на него зарегистрированы 17,5 тысяч человек.
Напомним, что из-за режима чрезвычайной ситуации по коронавирусу, который продлен в Украине до 30 июня, для учеников 4, 9 и 11 классов отменена государственная-итоговая аттестация.
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