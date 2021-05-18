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18.05.2021  10:45   

Стало известно, когда в Харькове пройдут Последние звонки

Ученики попрощаются со школой в июне.

директор Департамента образования Ольга Деменко.

Учебный год в школах Харькова продлится до 4 июня, а последние звонки пройдут 5 июня, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на рабочее совещание в Харьковском городском совете.

Информацию об этом на совещании предоставила директор Департамента образования Ольга Деменко.

Также она уточнила, что ВНО начнется на следующей неделе, на него зарегистрированы 17,5 тысяч человек.

Напомним, что из-за режима чрезвычайной ситуации по коронавирусу, который продлен в Украине до 30 июня, для учеников 4, 9 и 11 классов отменена государственная-итоговая аттестация.

 

Тэги:  последний звонок, харьков
 
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