03.06.2022 19:43 Дмитрий Колоней

Харьковские школьники отметили праздник Последнего звонка в «Zoom»

В харьковских учреждениях общего среднего образования состоялся праздник посвященный окончанию учебного года.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , из-за российской агрессии и войны, развязанной в Украине, в этом году традиционные школьные линейки прошли в режиме онлайн. Каждый класс сам определялся со временем проведения линеек, учитывая временные отличия стран, в которых находятся ученики. К конференциям на платформе «Zoom» присоединялись родители и родственники учеников.

Например, в Основянском районе последний звонок раздался для 1037 выпускников девятых и одиннадцатых классов, и в общей сложности более 7 тыс. детей получили поздравления онлайн.

Во всех школах Индустриального района по случаю окончания учебного года с экранов звучали стихи и песни, поздравления от директоров школ, учителей и родителей, слова благодарности педагогам.

В Слободском районе ученики, педагоги и родители собирались онлайн классами, школами, поблагодарили друг друга за дружбу, поддержку, полученные знания и достойно прошедший учебный год. А в Немышлянском районе руководители учебных заведений пожелали учащимся хорошо отдохнуть и набраться сил перед началом нового этапа обучения.

Праздники последнего звонка прошли и в Новобаварском районе. Все, кто не смог встретиться в стенах родной школы, отметили окончание учебного года в онлайн-формате.