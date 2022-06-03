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03.06.2022  19:43   Дмитрий Колоней

Харьковские школьники отметили праздник Последнего звонка в «Zoom»

В харьковских учреждениях общего среднего образования состоялся праздник посвященный окончанию учебного года.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, из-за российской агрессии и войны, развязанной в Украине, в этом году традиционные школьные линейки прошли в режиме онлайн. Каждый класс сам определялся со временем проведения линеек, учитывая временные отличия стран, в которых находятся ученики. К конференциям на платформе «Zoom» присоединялись родители и родственники учеников.
 
Например, в Основянском районе последний звонок раздался для 1037 выпускников девятых и одиннадцатых классов, и в общей сложности более 7 тыс. детей получили поздравления онлайн.
 
Во всех школах Индустриального района по случаю окончания учебного года с экранов звучали стихи и песни, поздравления от директоров школ, учителей и родителей, слова благодарности педагогам.
 
В Слободском районе ученики, педагоги и родители собирались онлайн классами, школами, поблагодарили друг друга за дружбу, поддержку, полученные знания и достойно прошедший учебный год. А в Немышлянском районе руководители учебных заведений пожелали учащимся хорошо отдохнуть и набраться сил перед началом нового этапа обучения.
 
Праздники последнего звонка прошли и в Новобаварском районе. Все, кто не смог встретиться в стенах родной школы, отметили окончание учебного года в онлайн-формате.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  последний звонок, zoom, харьков, украина
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