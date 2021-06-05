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05.06.2021  17:35   

Выпускники 2021, Харьков. Только фотографии

Сегодня в Харькове прозвенели последние звонки для выпускников харьковских школ и гимназий. Шаг во взрослую жизнь сделали тысячи молодых харьковчан.

Школьники Харькова, последний звонок.
Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)

Фотокорреспондент сайта РЕДПОСТ побывал на мероприятиях в школах №№ 172, 25, 80, 119 и подготовил большой фоторепортаж.

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Тэги:  последний звонок, школа, харьков, выпуск, терехов
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