Сегодня в Харькове прозвенели последние звонки для выпускников харьковских школ и гимназий. Шаг во взрослую жизнь сделали тысячи молодых харьковчан.
Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)
Фотокорреспондент сайта РЕДПОСТ побывал на мероприятиях в школах №№ 172, 25, 80, 119 и подготовил большой фоторепортаж.
Секрет успеха этого дня прост: практичность, практичность и еще раз практичность. Возможны ошибки из-за торопливости, но в целом вы сумеете удержать ситуацию под контролем.
Чуда синоптики не обещают: в выходные сохранится дождливая и не по сезону прохладная погода.
Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.
влажность:
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