05.06.2021 17:35

Выпускники 2021, Харьков. Только фотографии

Сегодня в Харькове прозвенели последние звонки для выпускников харьковских школ и гимназий. Шаг во взрослую жизнь сделали тысячи молодых харьковчан.



Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)



Фотокорреспондент сайта РЕДПОСТ побывал на мероприятиях в школах №№ 172, 25, 80, 119 и подготовил большой фоторепортаж.

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