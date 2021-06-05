Под Харьковом самодельные внедорожники гоняют по болоту (ФОТО, ВИДЕО)

В пригороде Харькова - оригинальные гонки любителей экстрима.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, под Харьковом - нетривиальные покатушки на не менее оригинальных внедорожниках, превративших классику советского автопрома в монстров местного Кэмел-Трофи.
Любители гоняют по бездорожью, застревают и буксуют в грязи болота, испытывают своих железных коней на проходимость и надежность.
Секрет успеха этого дня прост: практичность, практичность и еще раз практичность. Возможны ошибки из-за торопливости, но в целом вы сумеете удержать ситуацию под контролем.
Чуда синоптики не обещают: в выходные сохранится дождливая и не по сезону прохладная погода.
Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.
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