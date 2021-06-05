05.06.2021 17:30

Под Харьковом самодельные внедорожники гоняют по болоту (ФОТО, ВИДЕО)

В пригороде Харькова - оригинальные гонки любителей экстрима.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, под Харьковом - нетривиальные покатушки на не менее оригинальных внедорожниках, превративших классику советского автопрома в монстров местного Кэмел-Трофи.

Любители гоняют по бездорожью, застревают и буксуют в грязи болота, испытывают своих железных коней на проходимость и надежность.