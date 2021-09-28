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28.09.2021  10:00   Евгений Клочко

В Харькове прошли гонки на собачьих упряжках VIXIE-TROPHY 2021

Воспитанники Харьковского городского приюта для бездомных животных отлично показали себя в официальных спортивных соревнованиях по бесснеговым дисциплинам ездового спорта VIXIE-TROPHY 2021.

 
Бездомные собаки вместе с волонтерами показали результаты своих тренировок и достойно пробежали дистанцию ​​5.5 км! Об этом РЕДПОСТ сообщили в пресс-службе КП "Центр обращения с животными".
 
В соревнованиях принимали участие собачки из трех городов Украины. Это были и ездовые красавцы хаски, представители других пород и, конечно, беспородные воспитанники из приюта. 
 
Бегун Дэвид, не запятнав честь коммунального предприятия, пришел к финишу одним из первых.
 
Это мероприятие в очередной раз доказывает, что для собак и волонтеров харьковского приюта нет ничего невозможного!
 
Напомним, все собаки-бездомные из Харьковского городского приюта, принимавшие участие в соревнованиях, ищут семью.
 
Источник:   КП "Центр обращения с животными"
 Тэги:  гонки, собачьи упряжки, харьков
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