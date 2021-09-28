28.09.2021 10:00 Евгений Клочко

В Харькове прошли гонки на собачьих упряжках VIXIE-TROPHY 2021

Воспитанники Харьковского городского приюта для бездомных животных отлично показали себя в официальных спортивных соревнованиях по бесснеговым дисциплинам ездового спорта VIXIE-TROPHY 2021.

Бездомные собаки вместе с волонтерами показали результаты своих тренировок и достойно пробежали дистанцию ​​5.5 км! Об этом РЕДПОСТ сообщили в пресс-службе КП "Центр обращения с животными".

В соревнованиях принимали участие собачки из трех городов Украины. Это были и ездовые красавцы хаски, представители других пород и, конечно, беспородные воспитанники из приюта.

Бегун Дэвид, не запятнав честь коммунального предприятия, пришел к финишу одним из первых.

Это мероприятие в очередной раз доказывает, что для собак и волонтеров харьковского приюта нет ничего невозможного!

Напомним, все собаки-бездомные из Харьковского городского приюта, принимавшие участие в соревнованиях, ищут семью