23.09.2021 15:30 Дмитрий Колоней

В Харкове пройдут гонки на собачьих упряжках

Соревнования «VIXIE-TROPHY 2021» состоятся в Харькове 25 сентября 2021 года.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, соревнования по бесснежным дисциплинам ездового спорта « VIXIE-TROPHY 2021 » пройдут 25 сентября в поселке Пятихатки, на пр. Академика Курчатова, 8.

В соревнованиях примут участие воспитанники приюта вместе с волонтерами, которые за ними ухаживают, и члены Клуба юного кинолога.

«Заезды очень интересные, а их результаты - непредсказуемые. Например, минувшей весной воспитанник центра Джордж обошел на соревнованиях хаски и финишировал с результатом 36 минут», - отметили в КП «Центр обращения с животными».

Цель мероприятия - пристроить как можно больше бездомных животных и помочь им социализироваться.

Начало соревнований - в 10:00.

Организаторы - Национальный клуб северных ездовых пород в Украине и КП «Центр обращения с животными».

Напомним, ранее мы писали о том, что 19-го сентября 2021 года в Харькове стартовал VII сезон спортивного турнира "Битва корпораций".