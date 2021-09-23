23.09.2021 15:30 Дмитрий Колоней
В Харкове пройдут гонки на собачьих упряжках
Соревнования «VIXIE-TROPHY 2021» состоятся в Харькове 25 сентября 2021 года.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ,
соревнования по бесснежным дисциплинам ездового спорта «VIXIE-TROPHY 2021
» пройдут 25 сентября в поселке Пятихатки, на пр. Академика Курчатова, 8.
В соревнованиях примут участие воспитанники приюта вместе с волонтерами, которые за ними ухаживают, и члены Клуба юного кинолога.
«Заезды очень интересные, а их результаты - непредсказуемые. Например, минувшей весной воспитанник центра Джордж обошел на соревнованиях хаски и финишировал с результатом 36 минут», - отметили в КП «Центр обращения с животными».
Цель мероприятия - пристроить как можно больше бездомных животных и помочь им социализироваться.
Начало соревнований - в 10:00.
Организаторы - Национальный клуб северных ездовых пород в Украине и КП «Центр обращения с животными».
Напомним, ранее мы писали о том, что 19-го сентября 2021 года в Харькове стартовал
VII сезон спортивного турнира "Битва корпораций".
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