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23.09.2021  15:30   Дмитрий Колоней

В Харкове пройдут гонки на собачьих упряжках

Соревнования «VIXIE-TROPHY 2021» состоятся в Харькове 25 сентября 2021 года.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, соревнования по бесснежным дисциплинам ездового спорта «VIXIE-TROPHY 2021» пройдут 25 сентября в поселке Пятихатки, на пр. Академика Курчатова, 8.
 
В соревнованиях примут участие воспитанники приюта вместе с волонтерами, которые за ними ухаживают, и члены Клуба юного кинолога.
 
«Заезды очень интересные, а их результаты - непредсказуемые. Например, минувшей весной воспитанник центра Джордж обошел на соревнованиях хаски и финишировал с результатом 36 минут», - отметили в КП «Центр обращения с животными». 
 
Цель мероприятия - пристроить как можно больше бездомных животных и помочь им социализироваться.
 
Начало соревнований - в 10:00.
 
Организаторы - Национальный клуб северных ездовых пород в Украине и КП «Центр обращения с животными».
 
Напомним, ранее мы писали о том, что 19-го сентября 2021 года в Харькове стартовал VII сезон спортивного турнира "Битва корпораций".
 
 
Тэги:  гонки, собачьи упряжки, харьков
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