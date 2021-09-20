В Харькове первый этап Битвы корпораций выиграл Staleks

19-го сентября 2021 года в Харькове стартовал VII сезон спортивного турнира
Как сообщает РЕДПОСТ, традиционно в течение 10 месяцев команды будут соревноваться в 10 видах спорта и определят победителя в трех категориях: Осеннем, Весенней и Абсолютном кубках.
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Сегодня особенно хорошо вы будете чувствовать себя вдали от насиженного места – в командировке, в разъездах, на отдыхе.
Практически весь вторник будет идти дождь – от слабого ночью до умеренного днем. Утром слабый туман.
Сегодня рекрутеры, они же хедхантеры, они же агенты по найму, они же менеджеры по подбору персонала отмечают профессиональный праздник.
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