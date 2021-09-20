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20.09.2021  17:33   Дмитрий Колоней

В Харькове первый этап Битвы корпораций выиграл Staleks

19-го сентября 2021 года в Харькове стартовал VII сезон спортивного турнира


Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, традиционно в течение 10 месяцев команды будут соревноваться в 10 видах спорта и определят победителя в трех категориях: Осеннем, Весенней и Абсолютном кубках.

В это воскресенье 15 компаний начали свой турнирный путь с картинга. За победу соревновались 60 водителей. Лучше всех в финальном заезде выступили пилоты из команды "Staleks", они быстрее всех преодолели трассу и завоевали чемпионский кубок. Вторыми стали прошлогодние чемпионы этого вида - Creator IQ. Закрыли тройку призеров еще одни представители IT-сферы - криптобиржа Whitebit. Команды Grand Car и ФЭД заняли 4 и 5 места соответственно.
 
Следующий этап "Битвы корпораций"-  мини-футбол состоится уже 9-10 октября на площадках парка им. Горького.
 
Напомним, ранее мы писали о старте популярного турнира "Битва корпораций".
 
 
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