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28.06.2021  18:19   

Битва корпораций: В Харькове определился абсолютный чемпион

В Харькове 27 июня состоялся финальный этап шестого сезона "Битвы корпораций" - пляжный волейбол.

В Харькове определился абсолютный чемпион Битвы корпораций. Харьков спорт
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт состязаний, в Харькове прошел финальный этап Битвы корпораций.
 
По его итогам определили победителя и призеров сезона.
 
После двух часов ожесточенной борьбы в групповом раунде этапа по пляжному волейболу начался раунд плей-офф. В первом же матче поражений в трех партиях потерпели победители групп А и В: "Новая Почта" и "ФЭД". Во втором запуске четвертьфиналов победители групп С и D "Турбоатом" и "Метрополитен" подтвердили статус фаворитов и получили легкие победы со счетом 2: 0. Довольно легко преодолели соперников в полуфиналах "Whitebit" и "Метрополитен". Бронзовые же медали в трех партиях завоевали игроки команды "Иприс-Профиль", а в финале, также в трех партиях, золото получили волейболисты "Whitebit".
 
Лучшими игроками этапа по пляжному волейболу жюри признало Софию Сергиенко ( "Whitebit") и Сергея Масленникова ( "Метрополитен").
 
После награждения лауреатов по пляжному волейболу подвели итоги всего шестого сезона битвы.
 
В весеннем кубке победила команда "Метрополитена". "Серебряный" Кубок отправляется в "ФЭД", "бронзовый" - к "Новой Почты".
 
Абсолютным же чемпионом шестого сезона стала команда "ФЭД". Второй финишировали представители IT-индрустрии - "Creator IQ", третьими - "Новая Почта".
 
Лучшие игроки сезона - София Сергиенко ( "Whitebit") и Виктор Калитиевський ( "Creator IQ»).
 
Седьмой сезон "Битвы корпораций" традиционно стартует в середине сентября.
 
Источник:   Битва копрораций
 Тэги:  битва корпораций, чемпион, харьков, фэд
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