28.06.2021 18:19

Битва корпораций: В Харькове определился абсолютный чемпион

В Харькове 27 июня состоялся финальный этап шестого сезона "Битвы корпораций" - пляжный волейбол.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт состязаний, в Харькове прошел финальный этап Битвы корпораций.

По его итогам определили победителя и призеров сезона.

После двух часов ожесточенной борьбы в групповом раунде этапа по пляжному волейболу начался раунд плей-офф. В первом же матче поражений в трех партиях потерпели победители групп А и В: "Новая Почта" и "ФЭД". Во втором запуске четвертьфиналов победители групп С и D "Турбоатом" и "Метрополитен" подтвердили статус фаворитов и получили легкие победы со счетом 2: 0. Довольно легко преодолели соперников в полуфиналах "Whitebit" и "Метрополитен". Бронзовые же медали в трех партиях завоевали игроки команды "Иприс-Профиль", а в финале, также в трех партиях, золото получили волейболисты "Whitebit".

Лучшими игроками этапа по пляжному волейболу жюри признало Софию Сергиенко ( "Whitebit") и Сергея Масленникова ( "Метрополитен").

После награждения лауреатов по пляжному волейболу подвели итоги всего шестого сезона битвы.

В весеннем кубке победила команда "Метрополитена". "Серебряный" Кубок отправляется в "ФЭД", "бронзовый" - к "Новой Почты".

Абсолютным же чемпионом шестого сезона стала команда "ФЭД". Второй финишировали представители IT-индрустрии - "Creator IQ", третьими - "Новая Почта".

Лучшие игроки сезона - София Сергиенко ( "Whitebit") и Виктор Калитиевський ( "Creator IQ»).

Седьмой сезон "Битвы корпораций" традиционно стартует в середине сентября.