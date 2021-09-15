15.09.2021 15:41 Дмитрий Колоней
Битва корпораций: в Харькове стартует новый сезон
В Харькове 19 сентября - первый этап VII сезона популярных состязаний.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, уже в это воскресенье, 19 сентября 2021 года, пройдет стартовый этап Седьмого сезона "Битвы корпораций" - по картингу.
Состязания пройдут в картинг-клубе "Пионер". Начало турнира в 11:00. Соревнования будут состоять из предварительных заездов, полуфинала и финала.
От команды будут выступать 4 человека. Из них минимум одна девушка. Просьба прислать организаторам заполненный бланк заявки не позднее 15 сентября.
Накануне соревнований будет опубликован график предварительных заездов.
Напомним, ранее мы писали об итогах
Шестого сезона и об абсолютном чемпионе соревнований В весеннем кубке победила команда "Метрополитена". "Серебряный" Кубок отправляется в "ФЭД", "бронзовый" - к "Новой Почте".
Абсолютным же чемпионом шестого сезона стала команда "ФЭД". Второй финишировали представители IT-индрустрии - "Creator IQ", третьими - "Новая Почта". Лучшие игроки сезона - София Сергиенко ( "Whitebit") и Виктор Калитиевский ( "Creator IQ»).
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0