15.09.2021 15:41 Дмитрий Колоней

Битва корпораций: в Харькове стартует новый сезон

В Харькове 19 сентября - первый этап VII сезона популярных состязаний.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , уже в это воскресенье, 19 сентября 2021 года, пройдет стартовый этап Седьмого сезона "Битвы корпораций" - по картингу.

Состязания пройдут в картинг-клубе "Пионер". Начало турнира в 11:00. Соревнования будут состоять из предварительных заездов, полуфинала и финала.

От команды будут выступать 4 человека. Из них минимум одна девушка. Просьба прислать организаторам заполненный бланк заявки не позднее 15 сентября.

Накануне соревнований будет опубликован график предварительных заездов.

Напомним, ранее мы писали об итогах Шестого сезона и об абсолютном чемпионе соревнований В весеннем кубке победила команда "Метрополитена". "Серебряный" Кубок отправляется в "ФЭД", "бронзовый" - к "Новой Почте". Абсолютным же чемпионом шестого сезона стала команда "ФЭД". Второй финишировали представители IT-индрустрии - "Creator IQ", третьими - "Новая Почта". Лучшие игроки сезона - София Сергиенко ( "Whitebit") и Виктор Калитиевский ( "Creator IQ»).