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15.09.2021  15:41   Дмитрий Колоней

Битва корпораций: в Харькове стартует новый сезон

В Харькове 19 сентября - первый этап VII сезона популярных состязаний.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, уже в это воскресенье, 19 сентября 2021 года, пройдет стартовый этап Седьмого сезона "Битвы корпораций" - по картингу.
 
Состязания пройдут в картинг-клубе "Пионер". Начало турнира в 11:00. Соревнования будут состоять из предварительных заездов, полуфинала и финала.
 
От команды будут выступать 4 человека. Из них минимум одна девушка. Просьба прислать организаторам заполненный бланк заявки не позднее 15 сентября.
 
Накануне соревнований будет опубликован график предварительных заездов.
 
Напомним, ранее мы писали об итогах Шестого сезона и об абсолютном чемпионе соревнований  В весеннем кубке победила команда "Метрополитена". "Серебряный" Кубок отправляется в "ФЭД", "бронзовый" - к "Новой Почте".
Абсолютным же чемпионом шестого сезона стала команда "ФЭД". Второй финишировали представители IT-индрустрии - "Creator IQ", третьими - "Новая Почта". Лучшие игроки сезона - София Сергиенко ( "Whitebit") и Виктор Калитиевский ( "Creator IQ»).

 

Тэги:  битва корпораций, старт сезона, харьков, картинг, спорт
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