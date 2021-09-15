15.09.2021 16:10 Виталий Хиневич
Растаможить авто можно будет онлайн
Данная возможность будет экспериментальной и будет доступна 9 месяцев.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на решение Кабинета министров Украины.
Отмечается, что оформление документов будет доступно в приложении «Дія». Регистрация автомобиля будет простой, удобной и без коррупции.
"Для граждан ввоз авто с иностранной регистрацией превращался в ограничения и неудобства. Мы хотим сделать возможным растаможивание транспортного средства через Дію. Приняли соответствующее постановление, которое даст старт реализации такого экспериментального проекта", - сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Напомним, в Украине при растаможке
автомобилей на "евробляхах" возникла проблема с владельцами авто, которые «обнуляли» срок пребывания авто в стране, выезжая и въезжая через контрольно-пропускные пункты на российской границе.
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