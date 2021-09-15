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15.09.2021  16:10   Виталий Хиневич

Растаможить авто можно будет онлайн

Данная возможность будет экспериментальной и будет доступна 9 месяцев.

Растаможка авто в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на решение Кабинета министров Украины.
 
Отмечается, что оформление документов будет доступно в приложении «Дія». Регистрация автомобиля будет простой, удобной и без коррупции. 
 
"Для граждан ввоз авто с иностранной регистрацией  превращался в ограничения и неудобства. Мы хотим сделать возможным растаможивание транспортного средства через Дію. Приняли соответствующее постановление, которое даст старт реализации такого экспериментального проекта", - сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
 
Напомним, в Украине при растаможке автомобилей на "евробляхах" возникла проблема с владельцами авто, которые «обнуляли» срок пребывания авто в стране, выезжая и въезжая через контрольно-пропускные пункты на российской границе.
 
Источник:   КабМин
 Тэги:  харьков
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