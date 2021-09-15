15.09.2021 16:10 Виталий Хиневич

Растаможить авто можно будет онлайн

Данная возможность будет экспериментальной и будет доступна 9 месяцев.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на решение Кабинета министров Украины.

Отмечается, что оформление документов будет доступно в приложении «Дія». Регистрация автомобиля будет простой, удобной и без коррупции.

"Для граждан ввоз авто с иностранной регистрацией превращался в ограничения и неудобства. Мы хотим сделать возможным растаможивание транспортного средства через Дію. Приняли соответствующее постановление, которое даст старт реализации такого экспериментального проекта", - сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Напомним, в Украине при растаможке автомобилей на "евробляхах" возникла проблема с владельцами авто, которые «обнуляли» срок пребывания авто в стране, выезжая и въезжая через контрольно-пропускные пункты на российской границе.