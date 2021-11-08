08.11.2021 19:42 Дмитрий Колоней

Битва корпораций: В Харькове определился сильнейший в настольном теннисе

В Харькове Чемпионом по настольному теннису стал "Метрополитен".



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , состязания среди 15 команд по настольному теннису прошли в помещении Дворца спорта "Локомотив". Из группвого этапа прорваться удалось 8 сильнейшим:"Staleks", "Альфа-Банк", "Метрополитен", "Whitebit", "Укрэнергомашины", "Харьковский Политех", "Нертус" и "АЛЛО".

Несмотря на сильную игру "Staleks" и "Метрополитен", жребий свел их не в финале, как в прошлом году, а в четверке сильнейших соревнований. Из поединка победителями со счетом 2:0 вышли метрополитеновцы. Не отвернулась от них Фортуна и в финале. Они завоевали медали высшего достоинства сезона 2021/2022, взяв верх над "Укрэнергомашинами" 2:1. А "Staleks", в матче за бронзу одолел "Нертус".

Следующим этапом "Битвы корпораций" запланирован дартс. Турнир пройдет 28 ноября.