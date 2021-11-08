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08.11.2021  19:42   Дмитрий Колоней

Битва корпораций: В Харькове определился сильнейший в настольном теннисе

В Харькове Чемпионом по настольному теннису стал "Метрополитен".


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, состязания среди 15 команд  по настольному теннису прошли в помещении Дворца спорта "Локомотив". Из группвого этапа прорваться удалось 8 сильнейшим:"Staleks", "Альфа-Банк", "Метрополитен", "Whitebit", "Укрэнергомашины", "Харьковский Политех", "Нертус" и "АЛЛО".
 
Несмотря на сильную игру "Staleks" и "Метрополитен", жребий свел их не в финале, как в прошлом году, а в четверке сильнейших соревнований. Из поединка победителями со счетом 2:0 вышли метрополитеновцы. Не отвернулась от них Фортуна и в финале. Они завоевали медали высшего достоинства сезона 2021/2022, взяв верх над "Укрэнергомашинами" 2:1. А "Staleks", в матче за бронзу одолел "Нертус".
 
Следующим этапом "Битвы корпораций" запланирован дартс. Турнир пройдет 28 ноября.
 
Тэги:  битва корпораций, метрополитен, харьков, чемпион, спорт, метро, настольный теннис
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