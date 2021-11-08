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08.11.2021  19:42   Дмитрий Колоней

Харьковчан приглашают присоединиться к радиодиктанту национального единства

Мероприятие будет проведено завтра, 9 ноября 2021 года, в День украинской письменности и языка.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на организаторов мероприятия, завтра, 9 ноября 2021 года, в Украине отмечается День украинской письменности и языка. Традиционно в этот день каждый желающий может приобщиться к написанию радиодиктанта национального единства. Начало радиодиктанта в 10.00. 
 
Автором текста и чтец - украинский писатель Юрий Андрухович. Готовый текст должен быть отправлен в течение суток. Текст диктанта будет обнародован на сайте Украинского радио 11 ноября в 11:00.
 
Работы будут принимать онлайн и офлайн. Бумажное письмо нужно отправить по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 26, 01001 . Важно, чтобы гриф дать отправку был не позднее 10 ноября . Онлайн свою работу можно отправить на ящик [email protected] . После обнародования диктанта электронные письма не будут приниматься.
 
Для удобства организаторы подготовили электронную форму для получения работ, чтобы можно было послать диктант с помощью любого гаджета. Ее обнародуют на сайте ukr.radio 9 ноября .
 
Работы проверит специальная профессиональная комиссия. Работы, написанные без ошибок, получат подарки от партнеров проекта. Результаты объявят в течение одного-двух месяцев в зависимости от количества полученных писем.
 
Трансляция радиодиктанта состоится на телеканалах и диджитал-платформах Общественного. Так, спецэфир «Общественной студии» будет транслироваться на общенациональном телеканале  UA: ПЕРВЫЙ , региональных общественных вещателях,  ютуб-канале  UA: ПЕРВЫЙ и на фейсбук-страницах Общественного вещания, UA: ПЕРВЫЙ и  региональных филиалов  Общественного. Традиционно Радиодиктант также будет звучать по всей стране на волнах  Украинского радио  и  Радио Культура  (на  ютуб-канале  и  фейсбук-страницах  Украинское радио и Радио Культура). 
 
Тэги:  радиодиктант, украина, харьков
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