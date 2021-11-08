08.11.2021 19:42 Дмитрий Колоней

Харьковчан приглашают присоединиться к радиодиктанту национального единства

Мероприятие будет проведено завтра, 9 ноября 2021 года, в День украинской письменности и языка.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ ссылаясь на организаторов мероприятия, завтра, 9 ноября 2021 года, в Украине отмечается День украинской письменности и языка. Традиционно в этот день каждый желающий может приобщиться к написанию радиодиктанта национального единства. Начало радиодиктанта в 10.00.

Автором текста и чтец - украинский писатель Юрий Андрухович. Готовый текст должен быть отправлен в течение суток. Текст диктанта будет обнародован на сайте Украинского радио 11 ноября в 11:00.

Работы будут принимать онлайн и офлайн. Бумажное письмо нужно отправить по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 26, 01001 . Важно, чтобы гриф дать отправку был не позднее 10 ноября . Онлайн свою работу можно отправить на ящик [email protected] . После обнародования диктанта электронные письма не будут приниматься.

Читайте также: Четверка самых грамотных украинцев проживает на Харьковщине

Для удобства организаторы подготовили электронную форму для получения работ, чтобы можно было послать диктант с помощью любого гаджета. Ее обнародуют на сайте ukr.radio 9 ноября .

Работы проверит специальная профессиональная комиссия. Работы, написанные без ошибок, получат подарки от партнеров проекта. Результаты объявят в течение одного-двух месяцев в зависимости от количества полученных писем.

Трансляция радиодиктанта состоится на телеканалах и диджитал-платформах Общественного. Так, спецэфир «Общественной студии» будет транслироваться на общенациональном телеканале UA: ПЕРВЫЙ , региональных общественных вещателях, ютуб-канале UA: ПЕРВЫЙ и на фейсбук-страницах Общественного вещания, UA: ПЕРВЫЙ и региональных филиалов Общественного. Традиционно Радиодиктант также будет звучать по всей стране на волнах Украинского радио и Радио Культура (на ютуб-канале и фейсбук-страницах Украинское радио и Радио Культура).