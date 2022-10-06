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06.10.2022  11:15   Віталій Хінєвіч

Українці готуються писати Радіодиктант національної єдності 2022

У листопаді, не дивлячись на війну, відбудеться Радіодиктант.

Радіодиктант
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на «Українське радіо».
 
Повідомляється, що у День української писемності та мови традиційно відбудеться найбільший україномовний флешмоб – Радіодиктант національної єдності. До написання Радіодикнанта можуть приєднатися всі охочі з різних куточків світу.
 
Авторкою тексту цьогорічного Радіодиктанту національної єдності стане Ірина Цілик, українська письменниця та режисерка, членкиня Українського ПЕН. Читатиме Радіодиктант Ада Роговцева, народна артистка, Герой України. До методичної роботи долучиться мовознавиця й докторка філологічних наук Лариса Масенко.
 
Радіодиктант транслюватиметься 9 листопада об 11:00 по Українському Радіо та Радіо Культура, телеканалах та діджитал-платформах Суспільного Мовлення.
 
В інших країнах будуть облаштовані студії для написання диктанту для вимушених переселенців та українців, які живуть за кордоном. З кількома регіонами зроблять телемости, щоби передати атмосферу єднання між різними областями та різними локаціями.
 
Нагадаємо, ЄС пропонує нову стипендіальну програму для українських науковців.
 
Источник:   Українське радіо
 Тэги:  радиодиктант
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