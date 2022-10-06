06.10.2022 10:52 Рита Парфенова

Росія може імітувати наступ на Харків: військові експерти розповіли, чому

У п’ятницю, 7 жовтня, значно зростає загроза обстрілів українських міст та об’єктів інфраструктури.

7 жовтня російський президент путін святкуватиме свій день народження, тому, враховуючи особливе ставлення росіян до дат, не виключається, що ситуація саме цього дня може загостритись. Про це ТСН розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, повідомляє РЕДПОСТ.



«Напередодні дня народження Путіна або 7 жовтня вони можуть піти на таку дуже цікаву імітацію: можуть використати частково мобілізованих для того, щоб спрямувати їх на Харківську область. На північ та на північно-східний напрямок від Харкова, щоб імітувати початок наступу. Це суїцидальна місія, яка може мати тимчасовий частковий успіх в районі Козачої Лопані або іншого населеного пункта. Але це буде імітацією, тому що ресурсу у частково мобілізованих немає. Наприклад, техніки у них не вистачає», - розповів Коваленко.



На погляд експерта, військові дії ЗСУ на цьому напрямку можуть привести до значних втрат серед частково мобілізованих окупантів.



Проте українцям треба бути пильними - не виключено, що 7 жовтня окупанти будуть намагатись привітати путіна обстрілами в бік українських міст та об’єктів критичної інфраструктури.

Нагадаємо, вночі 6 жовтня окупанти завдали кілька ударів по промислових об’єктах Основ’янського району Харкова.