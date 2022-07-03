03.07.2022 15:10 Виталий Хиневич

Путин подписал указ о подготовке к технической мобилизации

В рф подписали новый указ.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заявление советника министра МВД Вадима Денисенко в эфире ESPRESO.TV.

По словам славам Вадима Денисенко в рф подписали новый указ о технической мобилизации.

"В РФ был подписан новый указ президента о подготовке к мобилизации. Мобилизации, как технической, подразумевается, заводы, предприятия. И в частности там судя по всему, не исключается и возможность мобилизации людей. Но мы все прекрасно понимаем, что Российская Федерация на сегодняшний момент имеет устойчивое нежелание абсолютного большинства людей идти в армию. Они хотят смотреть эту войну по телевизору, они категорически не хотят идти в армию, идти и воевать", - отметил Вадим Денисенко.