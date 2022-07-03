03.07.2022 15:50 Виталий Хиневич
В Украине появился новый мурал с украинским самолетом «Мрія»
Художник Дмитрий Вергелес возродил знаменитый АН-225.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Ірпінський Вісник.
Сообщается, что художник Дмитрий Вергелес создал мурал со знаменитым самолетом АН-225 «Мрія». Данный культурный объект разместился на территории парка в городе Борисполь.
«АН-225-это мой фаворит и моя страсть. У меня давно была идея нарисовать ее в большом масштабе. А после ее разрушения в начале полномасштабного вторжения России решил больше не откладывать реализацию на потом»,- отметил художник.
По словам представителей украинского авиастроительного концерна «Антонов» такие замечательные работы продолжают жизнь самолета, окрыляют и дарят людям надежду, что мечты сбываются.
Также на предприятии пожелали художнику новых творческих взлетов и мирного неба над головой.
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