03.07.2022 15:50 Виталий Хиневич

В Украине появился новый мурал с украинским самолетом «Мрія»

Художник Дмитрий Вергелес возродил знаменитый АН-225.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Ірпінський Вісник.

Сообщается, что художник Дмитрий Вергелес создал мурал со знаменитым самолетом АН-225 «Мрія». Данный культурный объект разместился на территории парка в городе Борисполь.

«АН-225-это мой фаворит и моя страсть. У меня давно была идея нарисовать ее в большом масштабе. А после ее разрушения в начале полномасштабного вторжения России решил больше не откладывать реализацию на потом»,- отметил художник.

По словам представителей украинского авиастроительного концерна «Антонов» такие замечательные работы продолжают жизнь самолета, окрыляют и дарят людям надежду, что мечты сбываются.

Также на предприятии пожелали художнику новых творческих взлетов и мирного неба над головой.